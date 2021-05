La Maison Blanche jette de l’ombre sur Trump avec une déclaration sur la publication des déclarations de revenus de Biden ⋆ .

La Maison Blanche a publié aujourd’hui les déclarations de revenus du président Joe Biden, ce qui constitue un autre changement marqué par rapport au comportement de son prédécesseur désastreux. Trump a refusé de publier ses déclarations de revenus lors de sa candidature en 2016 et a persisté dans ce refus tout au long de sa présidence, devenant le premier président depuis des décennies à refuser une telle transparence au peuple américain.

Le New York Times a finalement découvert que Trump n’avait payé aucun impôt sur le revenu pendant dix ans sur une période de quinze ans en exploitant et en annulant des pertes massives. L’homme voulait diriger ce pays mais ne pouvait même pas être dérangé de contribuer sa juste part à le maintenir opérationnel. Toute sa vie, il a triché et volé et a été récompensé pour ses efforts par les électeurs de MAGA qui étaient aveugles à ce qu’il est vraiment.

En revanche, Biden et son épouse Jill ont gagné un total de 607 336 $ l’année dernière et en ont payé 25,9% en impôts fédéraux. Alors qu’un vice-président bien connecté comme Biden aurait certainement pu faire appel à une armée similaire de comptables et d’avocats fiscalistes pour réduire ses impôts à payer comme Trump l’a fait, Biden comprend que les Américains ont le devoir patriotique de contribuer à notre bien-être collectif. Les Bidens ont également fait un don de 30 704 $ à des organismes de bienfaisance.

La Maison Blanche Biden a publié une déclaration sur les déclarations de revenus et a inclus un coup à Trump. Il a déclaré que le président Biden a publié ses retours de 2020 «poursuivant une tradition presque ininterrompue». Bien qu’il n’ait pas mentionné le nom du rival vaincu de Biden, Donald est le seul président depuis Nixon à cacher ses retours. Une fois de plus, nous voyons la différence flagrante entre 45 et 46.

“Presque ininterrompu” pic.twitter.com/1qBWKGisiW – SV Dáte (@svdate) 17 mai 2021

