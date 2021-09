La Maison Blanche met en garde ISIS-K “continue d’être une menace active” en Afghanistan – “Préoccupation” | Monde | Nouvelles

in

Les militants islamiques étaient à l’origine de l’attaque meurtrière contre l’aéroport de Kaboul qui a tué plus de 100 civils et 13 Marines américains. Lors d’un briefing pour les journalistes jeudi, l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que le nombre de citoyens américains encore en Afghanistan était “plus proche de 100”. Elle a insisté sur le fait que l’administration Biden faisait tout son possible pour aider ceux qui restent à quitter le pays.

Répondant aux suggestions selon lesquelles des avions pourraient être affrétés pour ramener les personnes bloquées aux États-Unis, Mme Psaki a suggéré que l’Etat islamique pourrait présenter de graves dangers pour une telle entreprise.

“Il y a des menaces actives, continuent d’être actives, ISIS-K”, a-t-elle déclaré.

L’attaché de presse a ajouté qu’il existe une “préoccupation” au sujet de ces vols charters potentiels et “où vont ces vols”, car l’Etat islamique a un “principal intérêt” pour les cibles de l’aviation.

Les États-Unis ont achevé leur retrait d’Afghanistan lundi soir, mettant fin à près de 20 ans d’engagement militaire dans le pays.

Plus de 123 000 personnes ont été évacuées de Kaboul à bord de l’opération de pont aérien dirigée par les États-Unis, qui a commencé juste après l’invasion de la capitale par les talibans le 14 août.

Joe Biden, cependant, a été vivement critiqué par certains politiciens pour ne pas avoir veillé à ce que tous les Américains puissent partir avant la date limite.

Le représentant républicain Mike Gallagher a déclaré à Politico : « Des centaines d’Américains et des milliers de nos alliés afghans ont été laissés derrière les lignes ennemies.

LIRE LA SUITE: Les réfugiés afghans recevront 39,63 £ par semaine pour vivre au Royaume-Uni

Il a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine : “La plupart de ceux qui restent ont la double nationalité, des résidents de longue date, mais ont décidé plus tôt de rester en raison de leurs racines familiales en Afghanistan.

“En fin de compte, 90% des Américains en Afghanistan qui voulaient partir ont pu partir, et pour les Américains restants, il n’y a pas de date limite.

“Nous restons déterminés à les faire sortir s’ils veulent sortir.”