La Maison Blanche mettra à disposition gratuitement 500 millions de tests COVID à domicile

Noël approche à grands pas, mais de nombreux Américains sont probablement en train de reconsidérer leurs projets de voyage pour les vacances. Partout dans le pays, les nouveaux cas de COVID-19 sont en augmentation. La variante Omicron fait connaître sa présence, et même dans les endroits où le taux de vaccination est élevé, le virus se propage rapidement. Les États hésitent davantage à prendre des mesures drastiques comme la fermeture d’entreprises ou la restriction des déplacements. En conséquence, cette vague pourrait être encore plus importante que celle de l’hiver dernier. C’est pourquoi la Maison Blanche de Joe Biden prévoit de distribuer 500 millions de tests COVID gratuits à domicile à partir du mois prochain.

Tests COVID à domicile gratuits à venir en janvier

Photographie conceptuelle d’un médecin tenant et regardant un tube à essai tout en testant des échantillons pour la présence de coronavirus (COVID-19). Source de l’image : bizoo_n/Adobe

Selon NBC News, l’administration Biden achète 500 millions de kits de test COVID-19 à domicile. La Maison Blanche met également en place un site Web où tout ménage américain pourra demander un kit gratuitement. Cependant, ces kits ne commenceront à être expédiés qu’en janvier, ce qui signifie que de nombreux Américains devront soit attendre de longues files pour passer un test, soit simplement ne pas s’embêter avant Noël.

L’un des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les citoyens américains en ce moment est de tester la capacité. À New York, les files d’attente font souvent le tour du pâté de maisons alors que les gens tentent de se faire tester avant les vacances. Afin de résoudre ce problème, la Maison Blanche mettra également en place 20 000 nouveaux sites de test dans tout le pays. Le premier nouveau site ouvrira à New York – où les cas de COVID sont à un niveau record – avant Noël

En outre, Biden demandera à 1 000 membres de l’armée de se préparer à aider les hôpitaux surchargés aux États-Unis en janvier et février. Ce déploiement comprendra des médecins, des infirmières et des médecins. L’administration ne veut pas avoir à les déployer tous, mais le fera si nécessaire.

Vaccinés vs non vaccinés

L’administration Biden est devenue de plus en plus agressive dans ses efforts pour vacciner tous les Américains. Même le message a changé car la Maison Blanche est plus brutale que jamais. Voici ce qu’un haut responsable de l’administration a déclaré concernant les voyages de vacances des vaccinés :

Parce que l’omicron se propage facilement, nous verrons des personnes entièrement vaccinées contracter Covid-19. Mais les personnes vaccinées qui contractent Covid n’auront probablement aucun symptôme ou des symptômes bénins. En raison de cette forte protection, le président dira au peuple américain s’il est vacciné et suivra le processus que nous connaissons tous bien, en particulier le masquage en voyage, ils devraient se sentir à l’aise pour célébrer Noël et les vacances.

En attendant, voici ce que le même responsable avait à dire aux personnes non vaccinées :

Si vous n’êtes pas vacciné, vous courez un risque élevé de tomber malade. Cette variante est hautement transmissible, et les non vaccinés sont huit fois plus susceptibles d’être hospitalisés et 14 fois plus susceptibles de mourir du Covid.

Les données ont montré à plusieurs reprises à quel point les personnes non vaccinées sont plus susceptibles de se retrouver à l’hôpital. Les hôpitaux ont déjà du mal à faire face à l’afflux de patients dans de nombreuses régions du pays. Si vous ne voulez pas passer Noël dans la salle d’attente d’un hôpital, faites-vous vacciner et recevez votre rappel le plus tôt possible.