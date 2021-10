La Maison Blanche n’organisera pas la célébration annuelle de Halloween Trick-or-Treating cette année

La Maison Blanche brise la tradition. Les fantômes et les lutins qui se dirigent vers 1600 Pennsylvania Ave. à Washington, DC La nuit d’Halloween pour un tour de passe-passe sera déçu, car la Maison Blanche a confirmé qu’elle n’organiserait pas de célébration d’Halloween traditionnelle cette année, car ses résidents, le président Joe Biden et la Première Dame Jill Biden, seront à l’étranger.

Michael La Rosa, l’attaché de presse de la première dame, a confirmé sur Twitter mercredi que les festivités typiques de trick-or-treat qui ont lieu chaque année à la Maison du Peuple n’auront pas lieu cette année. La Rosa a expliqué que les Bidens « se déplaceront à l’étranger au cours des derniers jours d’octobre et n’organiseront pas d’événement spécifique à la Maison Blanche ». La première famille encourage plutôt le truc ou le traitement à l’extérieur dans leurs quartiers ou dans d’autres lieux en plein air, a déclaré La Rosa.

L’annulation de l’événement trick-or-treat de cette année intervient alors que les Bidens participent à des projets de voyage internationaux. Ils ont quitté la Maison Blanche jeudi pour se rendre en Europe, le président et la première dame s’arrêtant d’abord à Rome, où le président assistera au sommet du G20 ce week-end, puis rencontrera le pape François au Vatican vendredi. Après Rome, le couple se rendra à Glasgow pour la COP26, un sommet des Nations Unies sur le climat.

La Rosa a confirmé dans une déclaration à The Hill que la décision de ne pas organiser d’événement trompe-l’œil cette année était due à ces projets de voyage et non à la pandémie de coronavirus en cours. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déjà publié leurs directives pour la saison des vacances, et la directrice des CDC, Rochelle Walensky, a encouragé les familles plus tôt ce mois-ci à célébrer Halloween tout en s’assurant de prendre certaines précautions. Donnant son sceau d’approbation à la friandise, Walensky a déclaré: « Je dirais de mettre ces costumes, de rester à l’extérieur et de profiter de votre friandise », ajoutant que « Je ne me rassemblerais pas dans de grands décors à l’extérieur et ne crier comme vous le voyez dans ces matchs de football, si vous n’êtes pas vacciné, ces enfants qui ne sont pas vaccinés, mais si vous êtes éparpillé en train de faire votre tour de passe-passe, cela devrait être très sûr pour vos enfants. »

Alors que la Maison Blanche n’accueillera pas de trick-or-treaters, La Rosa a déclaré qu’il y aurait toujours des célébrations d’Halloween, car « la façade nord de la Maison Blanche sera illuminée en orange pour célébrer Halloween ». La Maison Blanche participe aux célébrations d’Halloween depuis des décennies, la première célébration remontant à 1958 lorsque la Première Dame Mamie Eisenhower a décoré la Maison Blanche pour Halloween pour la première fois. L’hébergement de trick-or-treaters a suivi quelques années plus tard et s’est poursuivi presque chaque année depuis.