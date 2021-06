La Maison Blanche pourrait être prête à traiter une proposition d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars .

in

Les négociations sur les infrastructures entre un groupe bipartite de sénateurs ont produit un cadre de 1 000 milliards de dollars que la Maison Blanche est en train de réviser.

Le cadre de compromis pourrait ouvrir la voie à une victoire bipartite majeure pour le président Joe Biden et son administration. Si la Maison Blanche accepte le cadre, il serait alors transformé en une législation formelle qui devrait être adoptée par la Chambre et le Sénat avant de se rendre au bureau du président.

Biden a initialement demandé 4 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses en infrastructures, qui comprenaient son plan américain pour l’emploi et son plan familial américain. Le plan pour l’emploi se concentre sur l’amélioration des infrastructures physiques, tandis que le plan pour les familles est axé sur ce que les dirigeants démocrates appellent «l’infrastructure humaine» telle que la garde d’enfants, la maternelle universelle et les congés familiaux payés.

La proposition initiale de Biden comprenait une augmentation de l’impôt sur les sociétés de 25 à 28 % ainsi qu’une augmentation de la tranche d’imposition supérieure.

Un groupe de 10 sénateurs comprenant les républicains Mitt Romney de l’Utah et Susan Collins du Maine et les démocrates Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Mark Warner de Virginie ont travaillé sur le cadre. Les négociateurs pensent qu’un compromis aura de meilleures chances d’obtenir suffisamment de voix des sénateurs des deux partis au Sénat, par rapport à la proposition initiale de Biden.

Manchin a exprimé sa préférence pour un projet de loi sur les infrastructures bipartite plutôt qu’un autre processus de réconciliation budgétaire qui permet aux démocrates d’adopter un projet de loi sans aucun soutien républicain. Les démocrates du Congrès ont utilisé la réconciliation budgétaire pour adopter le plan de relance de Biden de 1,9 billion de dollars contre les coronavirus au lieu de rédiger une législation avec les dirigeants du GOP à la table. En mars, Biden a signé le projet de loi, qui était le premier texte législatif majeur de son administration.

Si les négociations bipartites n’aboutissent pas à un produit final, les démocrates au Congrès ont une chance de plus d’utiliser la réconciliation budgétaire lors de cette session du Congrès, selon une décision parlementaire du Sénat.

Just the News a demandé au bureau de Manchin si le sénateur soutiendrait un projet de loi sur les infrastructures élaboré conformément aux règles de réconciliation budgétaire, mais n’a pas reçu de réponse avant sa publication.

Lien source