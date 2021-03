La Maison Blanche prédit que l’afflux d’enfants à la frontière durera six mois: rapport ⋆ .

L’administration Biden prévoit que le flot d’enfants non accompagnés à la frontière américano-mexicaine se poursuivra pendant les six prochains mois et battra tous les records.

La Maison Blanche a déclaré que le nombre d’enfants pourrait atteindre 26 000 par mois en septembre, bien plus que les 16 000 qui sont entrés illégalement aux États-Unis jusqu’à présent ce mois-ci, a rapporté Axios, citant des documents divulgués.

« Jusqu’à ce mois-ci, le record était de 11 475 en mai 2019. Les projections minimales pour chacun des six prochains mois sont des milliers de plus que cela », a écrit le site politique de tendance libérale.

«Pour donner une idée de la façon dont les passages deviennent incontrôlables, l’administration a projeté il y a à peine un mois, le chiffre pour mai serait de 13 000. La nouvelle estimation est de 22 000 à 25 000 », indique le site. «La fourchette des douanes et de la protection des frontières pour septembre est de 22 000 à 26 000. Quel que soit le scénario, les projections incluent un mois de pointe qui doublerait le record qui se tenait jusqu’à ce mois-ci. «

Le président Biden a rejeté cette vague lors de sa conférence de presse la semaine dernière, déclarant que «rien n’a changé» à la frontière. «Cela arrive chaque année, solitaire: il y a une augmentation significative du nombre de personnes qui viennent à la frontière pendant les mois d’hiver de janvier, février, mars. Cela se produit chaque année.

Axios a déclaré que les agences fédérales étaient en train de rattraper leur retard, se préparant à l’afflux record.

Le Département de la santé et des services sociaux a déclaré qu’il avait besoin de 6 000 lits supplémentaires de refuge immédiatement pour accueillir les jeunes non accompagnés actuellement en détention. Le département a également déclaré qu’il prévoyait d’ajouter de l’espace pour plus de 5 000 enfants dans diverses bases militaires à proximité.

La semaine dernière, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a blâmé Biden pour la crise en cours à la frontière américano-mexicaine, affirmant que ses déclarations publiques avaient incité les Centraméricains à essayer d’entrer aux États-Unis.

« Des attentes ont été créées qu’avec le gouvernement du président Biden, il y aurait un meilleur traitement des migrants », a déclaré Lopez Obrador mercredi lors d’une conférence de presse. «Et cela a poussé les migrants d’Amérique centrale, ainsi que (les gens) de notre pays, à vouloir traverser la frontière, pensant que c’était plus facile de le faire.»

Biden a utilisé un décret exécutif lors de ses premiers jours de fonction pour mettre fin aux protocoles de protection des migrants de l’ancien président Trump, qui maintenaient les étrangers qui tentaient d’entrer illégalement aux États-Unis dans des camps au Mexique en attendant les audiences. Au lieu de cela, Biden est revenu à une politique «catch and release» dans laquelle les étrangers illégaux sont autorisés à entrer aux États-Unis jusqu’à leur procès.

Pendant ce temps, le Government Accountability Office enquête sur l’ordre de Biden d’arrêter le financement du mur frontalier, cherchant à savoir si le mouvement est illégal car il gèle les fonds contrôlés par le Congrès.

«L’administration Biden doit faire très attention à faire des choses comme celle-ci parce que, sinon, ils vont simplement faire exactement ce que l’administration Trump a fait – juste à l’autre bout du spectre politique», Dylan Hedtler-Gaudette de le groupe de surveillance Project on Government Oversight, a parlé au journal The Hill de la prétendue enquête du GAO.

Le premier jour de son mandat, Biden a gelé des milliards de dollars qui avaient été affectés par le Congrès au président Trump pour construire et réparer la barrière frontalière sud.