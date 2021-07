La Maison Blanche prévoit de faire reculer ce qu’elle considère comme un programme de désinformation sur les vaccins, rapport .

in

Les responsables de la Maison Blanche élaborent prétendument des stratégies pour lutter contre ce qu’ils considèrent comme de la désinformation et des mensonges sur les vaccins COVID-19 qui, selon eux, sont propagés par les républicains et d’autres et ralentissent leurs objectifs de vaccination.

Le plan est rapporté par CNN sur la base d’entretiens avec cinq personnes anonymes de l’administration Biden, qui ont également déclaré que le président Biden pourrait s’impliquer dans la campagne.

Les sources ont également déclaré que le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, assistera cette semaine à l’un des points de presse quotidiens de la Maison Blanche pour affirmer que la désinformation est désormais un problème de santé publique urgent.

Cependant, les sources ont exprimé leur inquiétude quant au fait d’aller trop fort dans l’attaque contre les républicains et leurs médias conservateurs, affirmant que les médecins, les pharmaciens ou les membres du clergé locaux seront probablement les meilleurs messagers.

Le nombre de cas de COVID aux États-Unis, principalement dans le Sud, a augmenté ces dernières semaines, en grande partie à cause de l’émergence de la souche delta plus contagieuse, tandis que le nombre de vaccinations a essentiellement plafonné.

Environ 48% du pays est entièrement vacciné, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

