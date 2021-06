La Maison Blanche sait que ses politiques policières et frontalières sont sur le point de s’effondrer

Quelque chose d’étrange se prépare dans le groupe de Jefferson. Alors que les démocrates continuent de tourner après l’effondrement de leur projet de loi électorale – et les progressistes furieux du manque apparent d’engagement de la Maison Blanche dans cet effort – le président a déjà pivoté, annonçant un plan pour lutter contre la vague de crimes violents qui frappe les villes américaines.

Et le vice-président ? Elle est en route pour la frontière, 91 jours, deux pays et d’innombrables rires après sa première assignation par le patron.

Certains pourraient remarquer que la lutte contre la criminalité endémique et la lutte contre une crise à la frontière n’étaient pas des sujets de discussion lorsque l’actuel président Joe Biden et l’actuel vice-président Kamala ont (brièvement) partagé une étape de débat il y a deux ans. En fait, c’était tout le contraire, jonché de coups et de vantardises sur qui était plus anti-flic ou plus ouvert aux frontières. Alors qu’est-ce qui donne ?

Si vous obtenez vos nouvelles des démocrates ou de leurs gardes du palais dans les médias d’entreprise, vous pourriez penser que la Maison Blanche y a été forcée par de méchants républicains et des médias conservateurs ignobles.

“Les républicains, dirigés par l’ancien président Donald Trump, tentent… d’épingler l’éruption de violence à la Maison Blanche, même si l’augmentation de la violence armée s’est produite sous l’administration précédente”, a déclaré Politico, comme si leurs lecteurs ne se souvenaient pas d’un année des programmes démocrates de financement de la police.

“Les médias conservateurs diffusent un flux constant de gros titres inquiétants soulignant l’augmentation des fusillades et des homicides d’une année à l’autre”, ont-ils ajouté, pour faire bonne mesure.

“La vice-présidente Kamala Harris se dirige vers la frontière américano-mexicaine cette semaine”, a ouvert Politico dans un autre article, “au milieu d’un chœur incessant de critiques de la part des républicains pour son incapacité à s’y rendre”.

“Certains pourraient dire que l’autre parti était pour le financement de la police”, a même déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki lors de la conférence de presse de mercredi, citant le refus du GOP d’un projet de loi démocrate sur les travailleurs sociaux.

Bien sûr, aucun des scribes ci-dessus ne pense réellement que la pression du Parti républicain est la raison de cette volte-face, et même Psaki est assez intelligent pour avoir l’air gêné d’essayer le sujet de discussion, le faisant presque reculer tout de suite.

Ils savent tous que la seule vraie raison pour laquelle un parti politique déplace si radicalement l’attention de ses objectifs vers les problèmes qu’il souhaite éviter est de terribles sondages internes : des chiffres qui reviennent prédisant des catastrophes électorales, des États du champ de bataille semblant risqués, des électeurs à travers le pays répondant négativement.

Les gens ne l’admettent pas quand c’est la raison (à moins qu’il ne s’agisse de Don Lemon, qui a divulgué le sondage interne de CNN et qui est une personne spéciale), mais c’est la même chose que nous avons vue lorsque les démocrates ont inversé le cours des émeutes meurtrières de l’été dernier et de la blocages.

Et nous l’avons vu en temps réel à New York, la capitale libérale de l’Est, lorsque mardi un ancien capitaine du département de police de New York qui a promis de lutter contre le crime et de mettre plus de flics dans les rues est arrivé en première place aux élections municipales et est probablement sur le chemin de la victoire.

Comment a-t-il réussi ? « Son message », rapporte l’Intelligencer, « mettait presque singulièrement l’accent sur la lutte contre le crime (le principal problème parmi tous les électeurs démocrates)… manifestations contre la police l’été dernier.

Les élections primaires sont un sondage aussi fiable que possible, et les démocrates écoutent enfin. Mais voici leur bourbier : ils n’ont pas de solution unique. La crise à la frontière et la crise dans les villes sont les résultats directs de leurs politiques d’abandon de l’application de la loi dans les deux endroits, et que veulent faire Biden et Harris en réponse ? Réprimez les propriétaires de magasins d’armes et corrigez les économies d’Amérique centrale.

Des buts élevés, tous les deux, mais ce n’était pas un propriétaire de magasin d’armes à feu qui a traîné deux jeunes parents de leur voiture et les a exécutés dans la rue pendant le week-end ou a tiré sur 52 autres personnes dans la seule ville de Chicago. À moins qu’il n’y ait eu la plus forte augmentation en un an du nombre de propriétaires de magasins d’armes à feu vendant illégalement des armes de poing depuis que le pays a commencé à tenir de tels registres au 20e siècle, cela n’explique pas ce que le Washington Post a qualifié de « la plus forte augmentation d’un an des homicides depuis le pays a commencé à tenir de tels registres au 20e siècle. Les balles ne tombent pas du ciel, et saper, punir et démoraliser la police n’est pas sans conséquence.

Alors qu’une pauvreté exténuante emprisonnait autrefois les Centraméricains en Amérique centrale, l’augmentation de la richesse s’est accompagnée d’un accès accru à Internet, aux téléphones portables et à l’argent nécessaire pour payer des cartels criminels pour faire passer des êtres humains. Alors qu’une économie rugissante réduirait sans aucun doute sévèrement l’immigration illégale, la capacité de Harris à en créer une ici ou là approche de zéro, malgré ses meilleurs efforts, laissant l’application des lois frontalières américaines le seul baume immédiat.

Le Parti démocrate s’apprête à entrer en collision avec la réalité et les électeurs s’en emparent. Leur capacité à renverser plusieurs planches de la nouvelle gauche et à éviter le crash semble cependant presque impossible.

