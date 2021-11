Josephine HarveyJeu 11 novembre 2021, 17:48·1 min de lectureDans cet article :

La Maison Blanche n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure jeudi après que l’ancien président Donald Trump a affirmé qu’il avait envoyé un « ambassadeur envoyé » à la frontière entre le Kosovo et la Serbie.

« En dehors de son imagination très active, Donald Trump n’est plus président et n’a plus d’ambassadeurs représentant les États-Unis », a déclaré à la presse un responsable de la Maison Blanche.

Trump a publié plus tôt une déclaration affirmant que son « ambassadeur envoyé » Richard Grenell, ancien ambassadeur et fidèle allié, s’était rendu dans les pays jeudi pour mettre en évidence un accord de normalisation économique négocié par son administration en 2020.

Ce n’est pas la première fois que Trump ou ses alliés agissent comme s’il dirigeait une sorte de présidence fantôme. Son déni continu et ses illusions sur sa défaite électorale de 2020 se sont étendus au point où il aurait continué à tenir des réunions de «cabinet», bien qu’il ne soit pas clair qui y a participé.

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré en juillet que lui et Trump avaient rencontré des « membres du Cabinet » anonymes, décrivant Trump comme « un président pleinement engagé, très concentré et restant concentré sur sa tâche ».

Grenell a été ambassadeur de l’administration Trump en Allemagne de 2018 à 2020 avant de devenir l’envoyé spécial du président pour les négociations de paix entre la Serbie et le Kosovo. Il a été nommé directeur par intérim du renseignement national pendant environ quatre mois en 2020.

Au cours de sa présidence, Trump a critiqué le secrétaire d’État de l’administration Obama, John Kerry, pour avoir mené ce qu’il a appelé une « diplomatie de l’ombre possiblement illégale » lorsqu’il aurait rencontré en 2018 des responsables étrangers dans le but de sauver l’accord nucléaire iranien.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Lien source