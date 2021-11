La Maison Blanche se moque de Trump sur ses illusions de grandeur pour avoir envoyé un «ambassadeur envoyé» au Kosovo

Plus tôt, nous avons fait état d’une déclaration de Donald Trump concernant l’envoi de Ric Grenell à la frontière de la Serbie et du Kosovo pour « mettre en évidence » un accord de paix que son administration avait négocié pendant qu’il était en poste. Cela a déclenché des remarques sur Internet au sujet de la croyance apparente de l’ex-président qu’il n’a jamais quitté ses fonctions.

La porte-parole de Trump, Liz Harrington, a continué de contourner l’interdiction de Twitter imposée à l’ancien président en tweetant l’intégralité de sa déclaration à partir de son propre compte :

NOUVEAU! Président Trump : « Les grands peuples de Serbie et du Kosovo ont surmonté d’énormes obstacles… Les accords négociés par mon administration sont historiques et ne doivent pas être abandonnés… La paix est possible, n’abandonnez pas, la prospérité à long terme de ces deux nations est en jeu ! pic.twitter.com/6znul33n1N – Liz Harrington (@realLizUSA) 11 novembre 2021

De toute évidence, Trump pensait que Grenell était là pour affaires officielles, puisqu’il a mentionné ce qui était «en jeu» si ses plans ne se réalisaient pas. Mais encore une fois, Grenell n’a pas de travail, et certainement pas un travail pour Trump, qui n’est plus un employeur du gouvernement.

Eh bien, la Maison Blanche en a clairement entendu parler aussi, et ils ont pensé que c’était aussi drôle que le reste d’entre nous. Dans une réponse au journaliste de la Maison Blanche Philip Wegmann concernant la déclaration, un responsable lui a essentiellement dit que Trump était fou :

NOUVEAU : « En dehors de son imagination très active, Donald Trump n’est plus président et n’a plus d’ambassadeurs représentant les États-Unis », me répond un responsable de la Maison Blanche : https://t.co /Rz8aBl4p7X – Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) 11 novembre 2021

Personne n’oubliera jamais à quel point Donald Trump a toujours eu une imagination active, surtout à la lumière de ses commentaires pendant son séjour au bureau ovale selon lesquels l’article II de la Constitution existait pour lui permettre de faire « tout ce » qu’il voulait en tant que président.

Nous sommes juste reconnaissants que son imagination très active se trompe invariablement.

