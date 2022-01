La Maison Blanche souligne ses efforts pour couvrir les factures de chauffage en hiver

L’administration Biden distribue 4,5 milliards de dollars supplémentaires pour aider les Américains à faible revenu à couvrir les coûts de chauffage pendant un deuxième hiver pandémique, les États froids recevant la plus grande part, selon une ventilation par État publiée vendredi.

L’augmentation du financement – ​​qui fait partie du programme de secours contre les coronavirus du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de l’année dernière – a plus que doublé le niveau de financement normal du programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu, ou LIHEAP. Ces fonds représentent le plus gros crédit en une seule année depuis la création du programme en 1981.

L’Associated Press a obtenu une copie préalable de la répartition des allocations de l’État, qui montre une hiérarchisation claire des États froids avec des coûts de chauffage plus élevés. Par exemple, le Minnesota a reçu près de 274 millions de dollars en aide énergétique à domicile pour les résidents nécessiteux. Pendant ce temps, le Texas, qui a une population cinq fois plus nombreuse, n’a reçu que 10 millions de dollars de plus. L’État de New York, avec une population de moins de 20 millions d’habitants contre 29 millions pour le Texas, a reçu un peu moins de 876 millions de dollars.

Amber Cox pellette la neige du toit du porche de sa maison à Auburn, Maine, le 8 mars 2018. (Daryn Slover/Sun Journal via AP)

Président Joe BidenL’administration a également annoncé l’engagement de sept grandes entreprises de services publics à travers le pays de garantir l’absence de coupure pour les clients cherchant de l’aide et d’identifier et d’informer les bénéficiaires éligibles à l’aide gouvernementale.

Les nouveaux engagements, annoncés vendredi matin, proviennent d’Atlantic City Electric, Baltimore Gas and Electric, ComEd, Delmarva Power, Pacific Gas & Electric, PECO et Pepco. Ils rejoignent sept autres grandes entreprises de services publics qui ont pris des engagements similaires à la fin de l’année dernière.

Les prix de l’électricité et du gaz naturel sont environ 11% plus élevés qu’il y a un an, selon l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail. Les prix du mazout de chauffage résidentiel ont augmenté d’environ 40 % par rapport à il y a un an, selon l’Energy Information Administration. L’ampleur de la hausse s’est atténuée au cours des derniers mois, car les prix de gros du mazout de chauffage se situent à peu près au niveau où ils se trouvaient au début d’octobre.

L’aide est destinée à aider à amortir le choc des coûts énergétiques plus élevés en hiver. Mais les législateurs républicains ont déclaré que le plan de secours global, qui a été promulgué par le président démocrate en mars, a provoqué des niveaux d’inflation plus élevés en injectant trop d’argent dans l’économie.

