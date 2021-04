La Maison Blanche soutient l’État de Washington dans une déclaration officielle, le vote de la Maison finale est prévu pour cette semaine ⋆ .

La Maison Blanche soutient officiellement un effort du Congrès pour faire de Washington, DC, le 51ème État du pays.

Dans une déclaration publiée mardi, la déclaration non signée de la Maison Blanche a déclaré que l’adoption de HR 51, The Washington, DC Admission Act, rendrait «notre syndicat plus fort et plus juste».

«Pendant trop longtemps, les plus de 700 000 habitants de Washington, DC, ont été privés d’une représentation complète au Congrès américain», peut-on lire en partie dans le communiqué. «L’établissement de l’État de Washington, Douglass Commonwealth, en tant que 51e État, rendra notre syndicat plus fort et plus juste.»

La déclaration intervient alors que la Chambre contrôlée par les démocrates est sur le point de tenir un vote final jeudi sur le projet de loi.

Les résidents de la capitale nationale ont une représentation limitée au Congrès, sans qu’un seul membre ait le privilège de voter au sol.

Les démocrates ont vu une opportunité en adoptant la mesure d’ajouter à leur majorité à la Chambre et au Sénat, car les résidents du district de prêt libéral éliraient probablement un démocrate. Les républicains s’opposent à la mesure, ce qui rendra son adoption difficile dans le Sénat divisé à 50-50.

