La Maison Blanche « y va » sur la critique de Kamala Harris et j’ai des pensées – RedState

Comme nous l’avons signalé précédemment, la vice-présidente en difficulté Kamala Harris est frappée par une nouvelle vague de mauvaise presse, même CNN se mêlant à l’action en rapportant comment les membres du personnel de Biden seraient de plus en plus frustrés par Harris. En plus de cela, il y a des rapports sur une prétendue rupture entre le président Biden et Harris, qui se développerait alors même que les excuses boiteuses pour tout cela sont avancées.

Sa gestion désastreuse de la crise frontalière, dont elle a été nommée la personne de référence de Biden en mars, a aggravé les choses. Peut-être plus embarrassant, lors d’un échange entre le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) et le DHS Sec. Alejandro Mayorkas hier sur la relation de travail entre lui et Harris, Mayorkas n’a pas pu donner de réponses précises sur son rôle exact, combien de fois ils s’étaient connectés/s’étaient rencontrés pour discuter de la frontière, et si elle avait fait partie de la décision. processus décisionnel sur les décisions politiques que Mayorkas avait envisagé ou mis en œuvre en réponse à la montée subite des frontières.

La critique de la performance de Harris au pouvoir est incontestablement venue des deux côtés de l’allée et des membres actuels et anciens du personnel de Harris. Mais si l’on écoutait et croyait ce que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, avait à dire à ce sujet lors d’une interview mercredi, on pourrait penser que toutes les critiques venaient de la droite. Et les raisons qu’elle a données pour cette critique « de droite » se résumaient à – vous l’avez deviné – « le sexisme et le racisme » :

Lors d’un événement diffusé en direct organisé par Politico’s Women Rule Exchange, la rédactrice en chef de Politico, Anita Kumar, a demandé à Psaki si elle estimait que Harris recevait plus de critiques parce qu’elle est la première femme et la première femme de couleur à occuper le poste de vice-président. « Oui », a répondu Psaki, avant d’ajouter : « Des critiques de l’extérieur, absolument. « Je pense que cela a été plus facile et plus dur de la part de certains membres de la droite qui l’ont poursuivie parce qu’elle est la première femme, la première femme de couleur », a ajouté l’attachée de presse. « Je ne suggère pas que quiconque le reconnaisse publiquement, mais je pense qu’il ne fait aucun doute que le type d’attaques – les attaques contre elle qui certainement, étant la première qu’elle est plusieurs fois terminée, en fait partie. »

Regarder:

L’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, accuse le racisme et le sexisme des critiques de Kamala Harris. pic.twitter.com/IopnqOB4LM – Recherche RNC (@RNCResearch) 18 novembre 2021

Tout d’abord, permettez-moi de commencer en soulignant que ce que le journaliste a fait là-bas était de poser délibérément une question très suggestive, à laquelle Psaki a répondu en conséquence dans une réponse qu’elle pourrait probablement réciter dans son sommeil.

Mais plus important encore, du point de vue d’une femme qui a entendu cette excuse invoquée maintes et maintes fois comme réponse par défaut aux critiques légitimes des femmes politiques, la réponse était fastidieuse, banale et a peu de fondement dans la réalité – sans parler du fait que c’est vraiment insultant pour les autres femmes qui ont eu beaucoup de choses négatives à dire sur Harris, dont aucune n’a rien à voir avec le « sexisme ».

Idem pour l’accusation de « racisme ». Bien que je sois blanc, il y a beaucoup d’hommes et de femmes noirs qui ont quelque chose à dire sur Harris, rien de tout cela n’est bon, et chaque partie est justifiable et méritée. Elle n’est tout simplement pas douée dans ce qu’elle fait, et cela se voit à chaque mouvement qu’elle fait, à chaque mot qu’elle prononce, qu’il soit scénarisé ou non.

La grande majorité (99 %) des critiques adressées à Harris par les conservateurs seraient également dirigées contre un homme blanc s’il occupait le poste de vice-président. En effet, Joe Biden en est littéralement la preuve, car il a été fortement critiqué lorsqu’il était vice-président de l’ancien président Obama, de la même manière qu’il l’est maintenant, même si maintenant c’est à un niveau élevé parce qu’évidemment, il est dans un niveau beaucoup plus élevé position.

Comme je l’ai déjà dit, nous sommes sur le point d’atteindre un point dans ce pays où la seule chose que les gens seront autorisés à dire sur les femmes sans être accusés de « sexisme », c’est qu’elles sont fortes, indépendantes et féroces. Et je ne doute pas que la peur d’être giflé avec l’étiquette de sexisme ou de racisme a sans aucun doute déjà conduit les gens à s’abstenir intentionnellement de critiquer les femmes de couleur occupant des postes de pouvoir comme Harris parce qu’elles ne veulent tout simplement pas faire face aux inévitables retombées ( tentative d’annulation ?) qui l’accompagne souvent.

Ce n’est pas bon du tout pour les femmes et les personnes de couleur, en particulier pour la grande majorité qui veut être jugée sur le contenu de son caractère, ses qualifications et ses performances, et non sur ses caractéristiques physiques et culturelles.

Beaucoup de choses ont changé pour les femmes et les personnes de couleur dans le bon sens au cours de l’existence de l’Amérique parce qu’il y avait des gens courageux qui étaient prêts à prendre position. Et certes, il y a encore pas mal de sexisme et de racisme à vaincre, et qu’il faut condamner sans équivoque. Mais certaines positions sont ridicules et contre-productives et, à mon avis, les font reculer de quelques décennies. Déclarer les critiques légitimes de la vice-présidente noire des États-Unis comme « sexiste » et « raciste » simplement parce que vous n’aimez pas la critique est l’une de ces positions (très dangereuses, à mon avis).

Les femmes et les personnes de couleur ne seront jamais pleinement considérées comme des égales dans notre société, à moins qu’elles n’apprennent à prendre leurs décisions (rhétoriques) comme le font les hommes blancs, et à arrêter de se contenter des cartes du « sexisme » et du « racisme ». parce qu’ils se sentent méprisés.

Déjà assez. Il est temps pour les femmes et POC de retirer leurs culottes/sous-vêtements de grande fille et de se mettre au travail en brisant les stéréotypes, y compris ceux qui disent qu’elles doivent saisir des perles et atteindre les canapés défaillants chaque fois que quelqu’un n’est pas d’accord avec elles.

Flash-back ->> Awkward: Joe Biden ne peut pas expliquer pourquoi il a choisi Kamala Harris comme vice-président