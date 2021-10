La maison de cinéma ‘Edward Scissorhands’ transformée en musée par les propriétaires de superfans

Les superfans “Edward Scissorhands” qui ont acheté la maison Boggs présentée dans le film ont porté leur fandom à de nouveaux sommets … transformant la maison en musée.

Joey Klops raconte TMZ … depuis que lui et sa femme ont acheté la propriété il y a un an, elle s’est transformée encore plus en un hommage à Tim Burtonle classique culte de 1990 avec Johnny Depp et Winona ryder.

On nous dit qu’ils ont surnommé leur maison de banlieue de Tampa “Scissorland”, et elle est maintenant pleine de reliques du film … irréductibles.

Joey dit qu’un voisin leur a donné une plaque d’immatriculation que les résidents devaient avoir sur leur voiture pour entrer dans le quartier pendant que le film était en production.

Il a également mis la main sur une paire de ciseaux originale que Depp a utilisée comme Edward pour couper le buisson de dinosaures dans le film … ainsi qu’un paquet de cigarettes qu’il a laissé sur le plateau. Joey dit que Depp était le seul acteur autorisé à fumer dans la maison Boggs pendant le tournage, et maintenant ces cigarettes sont fièrement exposées dans la cuisine.

Comme vous pouvez le voir … Joey et sa femme ont également maintenu l’ambiance Tim Burton, et à part la peinture de certaines chambres, il y a eu peu de rénovations. Joey dit qu’ils ont également conservé les armoires de cuisine d’origine du film.

Joey – qui a travaillé comme lave-vaisselle dans les coulisses pour les acteurs et l’équipe à l’époque du tournage dans sa ville – dit que lui et sa femme aimeraient que plus de gens fassent don de tous les articles «mains d’argent» auxquels ils doivent leur collection.

Ils offrent également des rendez-vous pour les fans à venir visiter la maison gratuitement… pourvu qu’ils promettent d’être respectueux du voisinage.