La maison de couture de Ciara et Russell Wilson lèvera jusqu’à 50 millions de dollars à mesure que les revenus augmentent

Ciara prend la parole au sommet . 2021 à Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Les nouvelles: The House of LR&C, une maison de couture basée à Seattle et co-fondée par la superstar de la musique Ciara et le quart-arrière des Seahawks de Seattle Russell Wilson, prévoit de lever jusqu’à 50 millions de dollars cette année dans le cadre d’un cycle d’investissement de série A. Axios a d’abord rapporté la nouvelle.

L’arrière-plan: Le duo mari-femme a aidé à lancer l’entreprise en 2020 comme moyen d’héberger leurs marques de mode – Good Man Brand; Nation humaine ; LITA by Ciara — sous un même toit. Les marques vendent sur plusieurs canaux, y compris directement au consommateur, en gros et potentiellement plus tard dans les magasins de détail. L’entreprise est codirigée par Christine Day, ancienne directrice de Lululemon et Starbucks, et emploie moins de 30 personnes.

La mission: House of LR&C est synonyme d’amour, de respect et de soins. La durabilité et la générosité sont des principes fondamentaux de la maison de couture, qui reverse 3% de ses bénéfices à des œuvres caritatives.

« Notre mission est d’avoir un grand impact sur les gens et un faible impact sur la planète », a déclaré Ciara lors d’une conversation au coin du feu lors du sommet . en octobre.

Dans une interview avec . l’année dernière, Day a déclaré que la société avait conçu son système pour associer mode abordable et durabilité.

« Vous pouvez vivre vos valeurs tout en créant des entreprises très rentables », a déclaré Day.

Russell Wilson et Ciara lors d’un événement TraceMe en 2018. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

La croissance: Le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 70 % au cours de l’année écoulée et se situe désormais à huit chiffres, selon Axios. La société vient également de lever une note convertible dirigée par Harlem Capital, une société qui investit dans des sociétés minoritaires et dirigées par des femmes. Parmi les autres donateurs, citons l’ancien PDG d’AOL, Tim Armstrong, aujourd’hui PDG de la société de codes QR Flowcode ; David Adelman, fondateur de Darco Capital ; et Mark Rodgers, partenaire fondateur de Frontline Athlete Management. Les conseillers incluent Sheree Waterson, un ancien cadre supérieur de Lululemon et Speedo NA, et l’ancien cadre supérieur de Nike, Gemo Wong.

Autres projets: La Maison LR&C est l’une des nombreuses entreprises commerciales du couple puissant. Ciara a son propre label, Beauty Marks Entertainment, ainsi qu’une ligne de sacs à dos Dare to Roam qui a récemment été lancée. Elle siège également au conseil d’administration de la start-up marketing de Seattle, Amperity, qui dirige les efforts de responsabilité sociale des entreprises.

Wilson est PDG de West2East Empire, une société de gestion et de production de marques basée à Seattle. En 2017, il s’est associé au studio de démarrage de Seattle Pioneer Square Labs pour lancer la startup de réseautage social TraceMe, qui a finalement été rachetée par Nike.

L’année dernière, le couple a signé un accord avec Amazon pour développer et produire des séries et des films scénarisés. Ils dirigent également la fondation à but non lucratif Why Not You.