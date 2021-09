La maison de JK Simmons dans la région de LA touchée par un cambrioleur, enquête du LAPD

in

JK Simmons connaît une chose ou deux en matière d’assurance habitation … ce qui devrait être utile après que quelqu’un a pénétré dans son bloc-notes.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … que le dur à cuire d’Hollywood et porte-parole de Farmers Insurance a été victime d’un cambriolage après que des flics ont reçu un appel de son domicile de San Fernando Valley vers 20 heures jeudi soir.

Nos sources disent qu’un des employés de JK s’est présenté à la maison et a trouvé une porte vitrée brisée. Le truc, c’est que… on nous dit que la maison n’a pas été fouillée et qu’il ne semble pas que quelque chose manquait. Du moins à première vue.

Les flics disent que JK et sa femme n’étaient pas à la maison au moment du cambriolage … ils étaient hors de la ville, ils devront donc évaluer ce qui peut ou non manquer à leur retour.

Pour le moment, on ne sait pas si une alarme s’est déclenchée dans la maison et a fait fuir l’intrus. Mais, il semble que la maison de JK s’en soit sortie indemne … à part la porte en verre brisée.

On nous dit que le LAPD enquête sur le cambriolage/tentative de cambriolage. JK, bien sûr, est connu pour son rôle dans les films “Spider-Man” et les rôles télévisés tels que “Law & Order” et “Oz” de HBO. Mais, pour la plupart des jeunes… c’est le gars qui proxénète Farmers Insurance.

Espérons qu’il soit couvert.