La maison de Lilly Ghalichi, ancienne star des « Shahs », cambriolée pendant ses vacances

Lilly Ghalichi et son mari ont un mal de tête à gérer au milieu de leur escapade dans les Caraïbes … parce que leur maison de Los Angeles a été cambriolée alors qu’ils étaient à l’étranger.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que des escrocs ont fait irruption dans la maison de la région de LA où l’ancienne star de « Shahs of Sunset » et Dara Mir habitent. Le braquage du vendredi soir tombait à point nommé car le couple n’était pas en ville, et ce n’était peut-être pas une coïncidence.

Lilly a beaucoup publié sur les réseaux sociaux depuis Saint-Barth, et on nous dit que les suspects auraient pu remarquer ses postes vacants et ensuite cibler sa maison.

Nos sources disent qu’il y a 3 suspects, 2 hommes et 1 femme, vêtus de noir avec des bonnets noirs. Les 2 gars ont cassé les vitres de la maison, tandis que les femmes de leur équipage faisaient le guet.

On nous dit que lorsqu’ils ont tenté d’entrer en brisant une fenêtre dans le placard principal, ils ont déclenché l’alarme.

Nos sources disent que la sirène a fait fuir les suspects de la propriété, sans rien emporter de la maison. Ils ont décollé à pied tandis que la sécurité du quartier et les flics les pourchassaient… un hélicoptère de la police était même intervenu dans la perquisition.

On nous dit que le couple a depuis embauché des agents de sécurité armés 24h/24 et 7j/7 dans la propriété.

Nos sources disent que les détectives ont quelques pistes potentielles sur les suspects, mais aucune arrestation pour le moment.

Nous avons contacté Lilly et Dara … jusqu’à présent, aucun mot en retour.