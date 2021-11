La maison de Los Angeles d’Ivica Zubac de Clippers cambriolée, Rolex volée, les flics enquêtent

Centre de tondeuses Ivica Zubac‘s La maison de la région de Los Angeles a été cambriolée vendredi soir … et le grand homme de 7 pieds de haut a interrompu le vol, TMZ Sports a appris.

Malheureusement, les 2 assaillants ont pu s’échapper… selon nos sources policières.

Le joueur de cerceau croate de 24 ans et 7 pieds de haut – qui totalise en moyenne près de 10 points et 8 échiquiers par match avec LAC – a quitté son domicile vers 20 heures vendredi soir … avant de revenir vers minuit.

Lorsqu’il est revenu au berceau, Zubac – le 32e choix des Lakers en 2016 – a remarqué qu’une échelle était placée contre sa maison, menant à un balcon au deuxième étage.

Ivica a ensuite vu deux hommes sortir de la zone, sauter une clôture et la réserver depuis la propriété.

Le grand homme a appelé la police… et les flics ont répondu et ont vidé la maison, s’assurant qu’il n’y avait plus de méchants à l’intérieur.

On nous dit que la maison de Zubac – qui était verrouillée et avait un système d’alarme fonctionnel – a été saccagée et qu’au moins un bijou coûteux, une montre Rolex d’une valeur de plus de 20 000 $ avait disparu.

La police enquête actuellement.