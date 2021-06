La maison de Muddy Waters considérée pour son statut de repère

La maison de Chicago autrefois détenue par Des eaux boueuses doit être considérée cette semaine pour une recommandation préliminaire. La propriété, située au 4339 S. Lake Park Ave., se présente devant la Commission des monuments de Chicago le jeudi 3 juin.

La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré à propos de la maison, achetée par le titan du blues dans les années 1950: «Cette structure d’une importance unique était un épicentre des contributions de Chicago au blues moderne, servant de maison à Muddy Waters pendant près de deux décennies et fournissant un hébergement temporaire et un espace de répétition pour d’innombrables noms familiers qui ont défini la forme d’art. »

Crain rapporte que ceux qui font pression pour la reconnaissance comprennent des fonctionnaires de la ville et l’arrière-petite-fille de Waters, Chandra Cooper. Elle est propriétaire de la maison désormais vacante, qui est tombée en ruine. On espère qu’une recommandation historique préliminaire conduira à ce que la proposition soit entendue par le conseil municipal de Chicago plus tard cette année. Cooper espère transformer la maison en musée Muddy Waters Mojo. Le National Trust for Historic Preservation and Monuments Illinois a accordé des subventions pour la restauration de la propriété.

Waters, originaire du Mississippi, né McKinley Morganfield, a déménagé à Chicago au début des années 1940. Il a enregistré pour le célèbre label Chess de la ville et est devenu l’un des principaux représentants du son Chicago Blues. Il a acheté la propriété de Lake Park Avenue à l’apogée de l’enregistrement en 1954, l’année où il a publié la signature «I’m Your Hoochie Cooche Man», et y vécut une vingtaine d’années. La maison est restée dans sa famille après sa mort en 1983.

En janvier, le bâtiment de Woodlawn habité autrefois par Emmitt Till, dont le meurtre par deux hommes blancs en 1955 était essentiel à l’expansion du mouvement des droits civiques, a reçu une reconnaissance historique du conseil municipal de Chicago.

Maurice Cox, commissaire du département de la planification et du développement de Chicago, observe la proposition Waters sur chicago.gov: «La désignation individuelle de point de repère reconnaîtrait davantage les contributions incroyables que les résidents afro-américains de Chicago ont apportées aux mouvements sociaux et culturels qui continuent à résonner dans le monde entier. »

