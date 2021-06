La maison de Nancy Mace vandalisée avec un graffiti pro-Antifa ⋆ 10z viral

représentant de Caroline du Sud Nancy Mace’s (R) la maison a été vandalisée lundi avec des graffitis liés au mouvement Antifa.

“Tôt le matin du Memorial Day, ma maison, où j’élève mes deux enfants, a été vandalisée avec des symboles Antifa et des blasphèmes”, a écrit Mace dans un message mardi sur Twitter. «Bien que mes enfants et moi-même soyons heureusement bien, ces actes criminels sont inacceptables, quelle que soit votre politique.»

Des images des graffitis, que Mace a partagées sur les réseaux sociaux, ont révélé des phrases telles que «Tous les politiciens sont des bâtards», «Pas de dieux» et «Passez la loi PRO», ​​une référence à la législation proposée par les démocrates de la Chambre qui réviserait les lois du travail. Les graffitis comprenaient également plusieurs versions encerclées de la lettre “A” encerclée, un indicatif d’appel associé à l’antifa de gauche.

Mace a été élue pour la première fois à la Chambre en 2020, où elle a cherché à chevaucher l’allée politique. Elle était l’un des quatre républicains à s’abstenir lors du vote pour destituer l’ancien président Donald Trump en janvier.

« Il existe une différence significative entre les manifestations non violentes et les actes criminels d’intimidation et de vandalisme », a-t-elle ajouté dans sa déclaration mardi. «Je suis également inquiet pour mes voisins qui ont été touchés par ce comportement criminel épouvantable. Comme j’ai eu le temps de digérer ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures, je voulais aussi prendre un moment pour inciter les gens à réfléchir à leurs paroles et à leurs actions. Ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux, mais nos paroles ont un impact sur de vraies personnes et sur la vraie vie. Nous devrions le réduire d’un cran.

