La maison de papier a réalisé plus de 10% de la part avec son retour | Divertissement

in

La première de la dernière saison de La casa de papel a pris d’assaut en ligne, donnant à Netflix une grande partie de la “tarte” qui est la part d’audience.

Vendredi dernier, la dernière saison de La casa de papel, la série créée par Alex Pina et qu’elle a été “adoptée” par Netflix pour produire une nouvelle aventure pour l’équipe de Prof. La série viendra par doses, et c’était la première partie.

La série est l’une des productions télévisuelles espagnoles les plus réussies au monde, ayant fait le saut dans de nombreux pays et réussissant sur le principal marché du streaming, les États-Unis.

Smartme Analytics a réalisé une étude d’audience le week-end dernier, coïncidant avec la première de l’ultime saison de La casa de papel, et il semble que Netflix ait balayé la plupart des chaînes qui composent la compétition.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Avec un 10,6% de part, La Casa de Papel n’est derrière que deux chaînes généralistes comme Antena 3 et Telecinco sur la scène nationale, toutes deux diffusant en plein air.

La progression des audiences que La casa de papel a eu sur Netflix au cours du week-end a augmenté entre vendredi et dimanche, lorsqu’elle a atteint son apogée. Le pourcentage augmente à 22,9% de part de téléspectateurs de moins de 35 ans.

Cette analyse d’audience se nourrit des données issues d’un échantillon de 4 300 spectateurs représentants de différents segments de la société, offrant à Smartme Analytics une vision aussi précise que possible de la réalité qui s’est produite pendant le week-end.

Après son assaut réussi et médiatique contre le Usine nationale de monnaie et de timbres, l’équipe du Professeur s’est lancée dans une nouvelle opération, amarrant le Banque d’Espagne, bien qu’il y ait beaucoup plus au plan.

Malheureusement, les choses ont mal tourné et tous les plans de l’équipe ont mal tourné petit à petit, la police se rapprochant d’eux. N’oubliez pas que vous avez les épisodes de La casa de papel disponibles sur Netflix.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.