La maison de production de Kangana Ranaut s’installe à Nawazuddin Siddiqui pour son prochain film ; l’appelle “meilleur acteur de notre génération”

Kangana Ranut et Nawazuddin Siddiqui collaborent pour la première fois

La maison de production de Kangana Ranaut collabore avec Nawazuddin Siddiqui pour son prochain film. Le film intitulé “Tiku épouse Sheru” sortira sous peu. Ce sera le premier film où Kangana et Nawaz collaboreront.

L’annonce a été faite par la maison de production Kangana’a Manikarnika Films sur le compte Instagram officiel. Appelant Nawazuddin le meilleur acteur de la génération, Kangana a déclaré qu’ils étaient “privilégiés” d’avoir trouvé leur “lion” à Nawaz. Kangana a également accueilli Nawaz dans l’équipe. Il n’est pas certain que Kangana qui a son assiette pleine de films comme Dhaakad, Thalaivi, Manikarnika Returns: The Legend of Didda’ sera également la vedette du film.

Manikarnika Films, la maison de production de Kangana au nom de son film de 2019 et de sa première réalisation a été lancée en 2020. Sœur Rangoli a ensuite partagé sur Twitter que la maison de production travaillerait avec divers réalisateurs et producteurs et que leur frère Akshit s’occuperait des services juridiques et financiers. .

Kangana tourne actuellement son film d’action Dhakkad avec Arjun Rampal. Elle sera considérée comme « Agent Agni » et le premier programme a été tourné au Madhya Pradesh. Elle sera également vue dans Tejas et Urgence de Ronnie Screwvala. Son prochain biopic “Thalaivi” a Jayalalitha doit sortir et l’actrice a récemment précisé que le film sortira sur grand écran et que les cinéphiles ne devraient pas croire les rumeurs concernant sa sortie OTT.

Quant à Nawazuddin, l’acteur sera vu dans Sangeen, Jogira Sara Ra Ra et Heropanti 2. Dans une récente interview, Nawazuddin a fait l’éloge de Kangana et l’a qualifiée de très bonne actrice. Lorsqu’on lui a demandé de travailler avec l’actrice, Nawaz a répondu qu’ils étaient en pourparlers et qu’il ferait une annonce officielle lorsque cela se produira.

Pendant ce temps, des sources disent que Irrfan Khan était censé faire partie du film, mais en raison de sa disparition, Nawaz a été enrôlé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.