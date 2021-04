La maison de Rs 1000 crore de Radhakishan Damani: le fondateur de DMart achète une nouvelle propriété à Malabar Hill à Mumbai

Radhakishan Damani était le huitième Indien le plus riche avec une valeur nette de 14,5 milliards de dollars, selon la Hurun India Rich List 2021.

L’investisseur milliardaire et fondateur de DMart Radhakishan Damani avec son frère Gopikishan Damani a acheté une maison de Rs 1 001 crore dans le quartier résidentiel haut de gamme de Malabar Hill, dans le sud de Mumbai. Selon le document déposé auprès du Département de l’enregistrement et des timbres du gouvernement du Maharashtra, Damani a payé 30 crores de roupies en droits de timbre pour la propriété de 5 752 mètres carrés. La date d’enregistrement, selon le document consulté par Financial Express Online, était le 31 mars 2021. Radhakishan Damani, qui possède également une propriété à Mumbai’s Altamount Road – la version indienne de Billionaires ‘Row à Londres, a acheté la nouvelle maison de Saurabh Mehta, Varsha Mehta et Jayesh Shah.

Tandis que Saurabh Mehta est le fiduciaire de Purachand Roychand & Sons LLP Partner Phoenix Family Trust et Premchand Roychand & Sons LLP Partner Madhu Family Trust; et associé chez Premchand Roychand & Sons LLP Associé Premodyan LLP, Varsha Mehta est le fiduciaire de Pareshchand Roychand & Sons LLP Partner Phoenix Family Trust et Premchand Roychand & Sons LLP Partner Madhu Family Trust également. Varsha Mehta est également l’associé de Premchand Roychand & Sons LLP Partner Premodyan LLP. D’autre part, Jayesh Shah est l’associé de Premchand Roychand & Sons LLP Partner Eknath Project LLP.

Avenue Supermarts, qui possède et exploite DMart, avait annoncé un bond de 16,3% du bénéfice net consolidé non audité d'une année sur l'autre (en glissement annuel) à Rs 446,95 crore pour le troisième trimestre de l'exercice 2020-2021. Le bénéfice de DMart pour le trimestre terminé le 31 décembre, FY20 s'élevait à Rs 384,01 crore. Le revenu total consolidé de la société a également augmenté de 11,3 pour cent, passant de 6 815 crores Rs à 7 587,32 crores Rs au cours de ladite période, tandis que les revenus d'exploitation étaient de 7 542 crores Rs pour le troisième trimestre de l'exercice21.

