La maison de Tamar Braxton cambriolée et volée en toute sécurité, elle répond avec « Dieu »

Tamar Braxton est la dernière victime des cambrioleurs effrontés – mais au lieu de jurer vengeance… elle leur envoie en fait des prières.

Le chanteur a annoncé la surprenante nouvelle mercredi matin, en déclarant… « Il y a quelques heures, cet homme cassé et con (que je connais) est entré par effraction chez moi et n’a volé que mon coffre-fort. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Dans son message, Tamar note que rien d’autre n’a été emporté – y compris des objets de valeur comme un sac Birkin ou un ordinateur ou des systèmes de jeu – et que le coffre-fort semblait être le seul objet recherché.

Elle avait aussi un message pour le criminel… « Je veux que tu saches de première main que je ne suis pas en colère. Tu ne m’as pas brisé. Tu ne m’as pas violé. Qu’est-ce que ton cul brisé ne réalise pas que Dieu m’a donné cette maison et tout ce qu’elle contient pendant une pandémie, et aussi à l’époque où j’étais toutes ces choses. Dieu a personnellement reconstitué les morceaux de ma vie. «

Elle ajoute : « Alors citrouille, tu ne m’as pas volé. Ces choses que tu as prises, il me les rendra un million de fois !!! Tu les as prises à Dieu !!! »

Tamar est alors devenu sérieusement biblique, disant que l’escroc n’est pas prêt pour le genre de vengeance que Dieu est sur le point de leur infliger. Elle a conclu avec : « Père, fais ce que tu veux — Amen. »

Des sources policières confirment que la maison de Tamar à Calabasas a été cambriolée mardi soir vers 19 ou 20 heures, et qu’un coffre-fort a bien été pris. Elle n’était pas à la maison, mais Dieu était… selon Tamar.