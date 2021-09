La maison de Thalía est inondée après les pluies à New York – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

En raison des pluies torrentielles à New York et de tout ce qu’elles ont causé, l’état d’urgence a été déclaré dans la ville.

Parmi les nombreuses personnes touchées par cette inondation universelle dans la célèbre ville des gratte-ciel se trouve Thalía, qui à travers ses réseaux a partagé ce qu’elle vivait dans la terreur.

Diverses parties de sa maison ont commencé à être inondées et à se remplir d’eau, provoquant de véritables moments de panique. Surtout à cause des câbles et des prises dans certaines pièces qui étaient recouvertes d’eau.

L’artiste de 50 ans a sorti tout ce qu’elle pouvait par la bouche lorsqu’elle a vu que son studio d’enregistrement, entre autres, était hors jeu.

« Qu’est-ce qui se passe chez moi ! Non, non non, ça va exploser ! », a-t-il crié en voyant les câbles connectés et l’eau monter dessus.

Quelques images époustouflantes qui démontrent l’état de gravité provoqué par ces pluies historiques qui font beaucoup de dégâts dans la Grosse Pomme.

Finalement, face à la catastrophe, Thalía a choisi de se calmer et de recourir à l’humour. L’artiste s’est détendue et a ri lorsqu’elle a vu que la situation était hors de contrôle et qu’elle ne pouvait rien faire d’autre que d’attendre.

«Je suis déjà venu me détendre un peu, je me sens intense, ça va être une nuit intense. Dieu a le contrôle, il sait pourquoi, paresseux et coopérant, embrassant le problème et ne le combattant pas », a-t-il déclaré tout en libérant quelques rires. “Je ferais mieux de rire pour ne pas pleurer, mes chéris”, a-t-il déclaré avec son charme et sa joie habituels. Tout l’amour !

Informations de Cadena Noticias