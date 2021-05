La maison de vente asiatique Phillips acceptera les crypto-monnaies aux enchères pour une œuvre physique de Banksy

Compartir

La célèbre maison de vente aux enchères Phillips a annoncé que la société prévoyait d’accepter les crypto-monnaies pour la première fois lors d’une vente aux enchères d’art physique prévue les 7 et 8 juin. Phillips mettra aux enchères une œuvre d’art de renommée mondiale appelée «Laugh Now Panel», créée par l’artiste de rue anonyme Banksy.

Que Banksy le veuille ou non, ses œuvres d’art ont été liées à la technologie blockchain et vendues récemment pour des actifs cryptographiques. En outre, l’œuvre de l’artiste de rue tristement célèbre a même été brûlée après avoir été transférée dans un bien symbolique durable. Le NFT s’est vendu plus cher aux enchères que la partie physique elle-même. Phillips Auction House a décidé d’accepter les crypto-monnaies pour la première fois lors d’une vente aux enchères de Banksy les 7 et 8 mai.

L’entrée de Phillips dans l’espace cryptographique est un peu en retard par rapport aux maisons de ventes aux enchères de renommée mondiale Christie’s et Sotheby’s. En fait, Sotheby’s a annoncé la semaine dernière qu’elle mettait aux enchères une œuvre d’art physique créée par le célèbre Banksy.

Sotheby’s a expliqué mardi qu’il tirerait parti de la bourse Coinbase pour vendre l’image «L’amour est dans l’air» de Banksy. Le tirage “Love is in the Air” a une valeur estimée entre 3 et 5 millions de dollars. Le Banksy appartenant à Phillips est la célèbre gravure d’artiste de rue appelée “Laugh Now Panel”.

L’art «Laugh Now» de Banksy contient une image d’un singe dans le style de pochoir monochrome de l’artiste. Le singe porte une planche à sandwich autour du cou et dit: “Riez maintenant, mais un jour, nous serons en charge.”

Selon Phillips, le “Laughter Panel Now” créé par Banksy a une valeur estimée entre 2,8 et 4,1 millions de dollars. Le panneau d’art est également en tournée en ce moment à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Taipei, Taichung et Hong Kong avant la vente aux enchères de juin.

La première grande maison de vente aux enchères en Asie à accepter Bitcoin et Ether

“C’est la première fois qu’une grande maison de vente aux enchères en Asie accepte Bitcoin ou Ether comme option de paiement pour une œuvre d’art physique”, a déclaré Phillips. Banksy a été un perturbateur dans le monde de l’art avec son travail distinctif caractérisé par l’humour noir, la satire et les commentaires politiques », souligne l’annonce de la société.

Phillips dit en outre:

De nombreuses peintures murales originales emblématiques de Banksy ont été transformées en toiles et gravures éditées par des artistes, permettant à ses messages espiègles et satiriques de se propager à un public plus large. En offrant aux participants cette nouvelle option de paiement pour acquérir Laugh Now Panel A, Phillips connecte les créations audacieuses de Banksy avec des collectionneurs férus de technologie désireux de s’adapter rapidement aux nouvelles avancées technologiques.

La vente aux enchères de Banksy suit Phillips entrant dans l’espace artistique des jetons non fongibles lorsqu’il a vendu le NFT REPLICATOR multigénérationnel de Mad Dog Jones pour plus de 4 millions de dollars. Comme Sotheby’s, la maison de vente aux enchères asiatique Phillips utilisera également Coinbase pour effectuer le règlement des transactions cryptographiques.

L’enchère “Laugh Now” se déroulera en dollars de Hong Kong, puis l’acheteur aura la possibilité de choisir de payer via le service de paiement de l’échange de crypto-monnaie.

Que pensez-vous de l’acceptation de la cryptographie par Phillips pour la vente aux enchères d’art de Banksy en juin? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/asian-auction-house-phillips-will-accept-crypto-at-auction-for-a-physical-piece-of-banksy-art/