Paiements et marchands

La maison d’enchères Sotheby acceptera Bitcoin et Ether pour la vente d’un diamant de plus de 100 carats

La maison de vente aux enchères Sotheby’s, qui s’est aventurée dans la crypto-monnaie après avoir vendu des jetons non fongibles (NFT), accepte désormais le paiement en Bitcoin (BTC) ou en Ether (ETH) lors de la vente d’un diamant de 101,38 carats ce vendredi.

Le diamant en forme de poire pourrait rapporter jusqu’à 15 millions de dollars lors de la vente en lot unique à Hong Kong. Il y a eu moins de 10 diamants pesant plus de 100 carats qui sont jamais venus aux enchères, et seulement deux d’entre eux ont été en forme de poire.

Selon Sotheby’s, il pourrait s’agir de l’objet physique le plus cher jamais proposé publiquement à l’achat avec crypto.

Josh Pullan, directeur général de la division mondiale du luxe de Sotheby’s, a déclaré qu’il y avait eu une demande croissante de pierres précieuses, de plus en plus de la part d’une «génération plus jeune et native du numérique», en particulier en provenance d’Asie.

Le conseiller artistique basé en Suisse, George Bak, spécialisé dans les technologies blockchain, a également noté que de nombreux dirigeants de maisons de vente aux enchères étaient surpris par le fervent intérêt des collectionneurs qui voulaient payer en crypto.

“Beaucoup de gens se sont enrichis très rapidement grâce à la volatilité du marché de la cryptographie au cours de la dernière année, ils sont donc d’humeur à dépenser”, a déclaré Bak, selon qui, permettre aux collectionneurs de payer avec des cryptos fera un marchand d’art ou une maison de vente aux enchères. « plus attractifs et innovants » que leurs concurrents.

Malgré cette volatilité, les maisons de ventes en font rarement les frais. Les vendeurs assument la plupart des risques, a déclaré Bak, qui ne s’attend pas à ce que la crypto remplace les devises traditionnelles de si tôt.

« Cette réalité hybride », où coexistent portefeuilles numériques et œuvres d’art physiques, a « beaucoup de potentiel », a-t-il ajouté :

“Mais comme il est encore tôt, c’est probablement une courbe d’apprentissage pour tout le monde.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.