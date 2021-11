La maison d’enfance de Kate Middleton vaut 21 fois plus qu’en 1979 | Royale | Nouvelles

Les parents de Kate Middleton, Carole et Michael Middleton, vivent actuellement à Bucklebury Manor. Cependant, la famille a élevé la duchesse dans une propriété géorgienne de sept chambres classée Grade II dans le Berkshire.

La maison dans laquelle Kate a grandi, située à West View à Cock Lane, a depuis considérablement augmenté en valeur.

Carole et Michael ont acheté la propriété pour 34 700 £ en 1979 et maintenant la propriété vaut 748 000 £.

C’est un peu plus de 21 fois plus que ce qu’ils ont payé pour cela. Le couple a vendu la propriété en 1995 pour 158 000 £, créant un gros profit.

Après y avoir vécu, la famille a déménagé à Oak Acre dans le Berkshire.

La famille de Kate a emménagé dans la grande maison individuelle lorsqu’elle avait 13 ans, et il aurait coûté plus de six fois le prix moyen d’une maison au Royaume-Uni, qui s’élève à 249 000 £.

Cette propriété se trouve à un peu moins d’une heure de route du château de Windsor, où le prince William et Kate auraient voulu déplacer leur famille du palais de Kensington.

En 2012, le couple a ensuite acheté Bucklebury Manor pour 4,7 millions de livres sterling.

La duchesse de Cambridge, 39 ans, est née à l’hôpital Royal Berkshire le 9 janvier 1982.

Pendant le temps de Kate en tant que duchesse de Cambridge, elle est retournée dans sa ville natale de Berkshire – y compris en décembre dernier à l’hôpital Royal Berkshire.