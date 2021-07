La maison d’enfance de Kurt Cobain est officiellement un point de repère

La semaine dernière, la maison d’Aberdeen, dans l’État de Washington, où NIRVANA icône Kurt Cobain a vécu de 1968 à 1984, a été officiellement approuvé pour inclusion dans le « registre du patrimoine » du département d’archéologie et de préservation historique de l’État de Washington. Le copropriétaire actuel de la maison, Lee Bacon, a déclaré à Rolling Stone qu’il avait presque fini de recréer la maison et de la ramener à son époque vintage, avec l’intention de l’ouvrir au printemps prochain pour une visite privée occasionnelle. “Notre objectif est de faire de la maison un projet hommage à Kurtdébut de vie et de carrière, avec les détails du musée », a-t-il déclaré. « Le prochain chapitre est de savoir comment y parvenir. »

Lard et sa femme Danielle acheté la maison du Cobain famille en avril 2018 pour 190 000 $. Le Bacon ont passé les trois dernières années à travailler avec la famille à travers une restauration d’époque méticuleuse qui s’aligne avec Kurtla vie. Aujourd’hui, la maison comprend des meubles, des photographies, des enregistrements audio et des vidéos qui documentent les événements, des histoires drôles et des moments mémorables de Kurtla vie et la carrière de .

La maison servait de Cobainla maison d’enfance de pendant ses années de formation. C’est ici que le jeune garçon aux yeux bleus, aux cheveux blonds et énergique, doté de compétences artistiques inhabituelles et d’une imagination largement créative, a suscité sa passion pour la musique. La maison a donné Cobain un endroit pour pratiquer et expérimenter avec une variété d’instruments de musique, donnant Cobain les bases essentielles de sa maîtrise ultérieure de l’écriture de chansons, du chant et de la guitare pour NIRVANA.

Aujourd’hui, KurtLa maison de son enfance est encore largement préservée et contient de nombreux objets familiaux de l’époque. La maison reçoit régulièrement des visites de fans nationaux et internationaux cherchant à prendre une photo de l’extérieur de la maison et à voir où Cobain passé sa vie à grandir. Les fans en visite partagent fréquemment l’intérêt de voir la maison devenir un musée où les fans ont un endroit pour se sentir connecté.

Le bungalow de quatre chambres et de 1 500 pieds carrés a été initialement mis sur le marché pour 500 000 $ en 2013 avant que l’endroit ne soit réinscrit à 400 000 $ en mars 2015, et son prix a été réduit à 329 000 $ en août 2015, 299 000 $ en avril 2017 et 225 000 $ en octobre 2017.

Malgré un parc nommé d’après Cobain et une statue érigée en 2014, NIRVANA biographe Charles R. Croix Raconté Le pouls de la radio il y a plusieurs années qu’il pensait qu’Aberdeen n’avait pas fait assez pour honorer son résident le plus célèbre. “Kurtest la personne la plus célèbre qui soit jamais née à Aberdeen et peut-être la personne la plus célèbre qui naîtra jamais, et la ville n’a presque rien fait pour l’honorer”, a-t-il déclaré. . Aberdeen est une ville qui a vraiment connu des difficultés économiques depuis six décennies, et si elle pouvait stimuler un peu son tourisme, je pense que cela aiderait toutes les personnes impliquées. »



