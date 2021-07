La maison d’enfance de Kurt Cobain rejoint le “registre du patrimoine” d’Aberdeen

La semaine dernière, le Département d’archéologie et de préservation historique de l’État de Washington a annoncé que la maison d’un étage et demi d’Aberdeen, où Kurt Cobain vécu de 1968 à 1984, avait été officiellement approuvé pour inscription sur son « Registre du patrimoine » des bâtiments d’importance culturelle.

Le copropriétaire actuel de la maison, Lee Bacon, a déclaré à Rolling Stone que les plans pour recréer la maison et lui redonner son ère vintage sont achevés à “90 à 95 pour cent”. Les règlements de zonage du quartier empêcheront la structure de devenir un musée à temps plein, mais Bacon explore des moyens de l’ouvrir ce printemps pour des visites privées. « Notre objectif est de faire de la maison un projet hommage à la jeunesse et à la carrière de Kurt, avec des détails muséaux », dit-il. « Le prochain chapitre est de savoir comment y parvenir. »

Bacon et son épouse Danielle ont acheté la maison à la famille Cobain en 2018 pour 225 000 $. L’année suivante, Bacon, qui travaille dans le domaine de la conception d’éclairage, a déclaré à RS qu’il prévoyait de commencer le processus de restauration. L’extérieur de la maison, actuellement jaune, sera repeint pour correspondre aux couleurs “fougère claire” et “menthe foncée” qu’elle arborait dans les années 70. L’intérieur comprend la table de salle à manger d’origine et la huche en porcelaine de la famille de Cobain, ainsi que le matelas de sa chambre et l’ensemble de chambre pour tout-petits utilisé par le défunt Nirvana le chanteur et sa sœur Kim. Selon la demande des Bacons, la cuisine a conservé ses « armoires en contreplaqué d’époque des années 70 avec des comptoirs en Formica jaune canari ».

Allyson Brooks, directrice exécutive du Département d’archéologie et de préservation historique de l’État, reconnaît la nature inhabituelle de la demande. « Il est rare d’envisager une maison d’enfance », dit Brooks. « En général, nous voulons être sûrs que nous reconnaissons qu’il s’est passé quelque chose d’important dans une maison d’enfance. Dans ce cas, c’est Kurt Cobain, qui a développé ses passions et ses compétences musicales à Aberdeen et dans cette maison. Le conseil a voté à l’unanimité pour approuver la demande, qui, selon Bacon, était “émotionnellement gratifiante”.

