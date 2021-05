La maison d’enfance de la princesse Diana héritée d’une tradition controversée | Royal | Nouvelles

Visite vidéo panoramique du domaine d’Althorp

La princesse de Galles a grandi sur le domaine Althorp de 13500 acres dans le Northamptonshire avant de déménager à Londres en tant que jeune adulte et d’épouser le prince Charles. Le frère de Diana, Charles Spencer, 9e Earl Spencer a sept enfants, mais le quatrième plus âgé devrait hériter du domaine à sa mort. En effet, Louis, 27 ans, est le plus âgé des hommes et devrait également hériter du comté.

Il a trois sœurs aînées: Lady Kitty Spencer, 30 ans, et les jumelles Lady Eliza et Lady Amelia Spencer, 28 ans.

La primogéniture masculine est devenue une tradition controversée de nos jours, car l’égalité des sexes est devenue un sujet brûlant.

La mondaine et mannequin Kitty, qui a fait la une des journaux avec ses frères et sœurs lors du mariage royal de Meghan et Harry, a déclaré: «La primogéniture peut être un sujet délicat, car les temps changent, les attitudes le sont aussi.

«Nous avons grandi en comprenant que c’est Louis qui héritera et que Louis fera un travail incroyable.»

La princesse Diana a grandi sur le domaine d’Althorp (Image: GETTY)

Louis Spencer avec sa soeur Lady Eliza Spencer au mariage de Meghan et Harry (Image: GETTY)

Cette tradition a même survécu à la faveur accordée à la lignée masculine dans la famille royale.

En 2013, la Succession to the Crown Act a mis les fils et les filles sur un pied d’égalité dans la lignée royale de succession.

Cela signifiait que si le prince George était né fille, elle serait toujours le monarque après le prince William.

Cela signifie également que la princesse Charlotte vient au-dessus du prince Louis dans la ligne de succession.

Le prince Louis est le premier garçon royal à naître plus bas dans la ligne de succession que son sisteG (Image: GETTY)

Charles Spencer a déclaré en 2015 qu’il était satisfait de la tradition de la préférence masculine telle qu’elle est.

Il a dit: «Je serais totalement détendu à propos de Kitty en héritant, mais… si je choisissais Kitty, ce serait contre toute la tradition qui va avec Althorp.»

Louis, qui ressemble beaucoup à son cousin le prince Harry, a été qualifié de «lite» Harry après que les quatre frères et sœurs aient assisté au mariage royal il y a trois ans.

Après sa naissance en 1994, la famille de Louis a déménagé au Cap, en Afrique du Sud, où il a grandi.

Charles Spencer, 9e comte Spencer (Image: GETTY)

Le domaine Althorp (Image: GETTY)

Ses parents Charles et Victoria ont divorcé en 1997, son père se remariant et ayant deux autres enfants avec sa deuxième épouse Caroline, avant de divorcer et de se remarier à nouveau et d’avoir un septième enfant avec sa troisième épouse Karen.

Louis a ensuite déménagé au Royaume-Uni et a étudié à l’Université d’Édimbourg.

On pense qu’il a déjà commencé à prendre en charge certains éléments du comté et du domaine, qui comprend Althorp House, une demeure seigneuriale classée au grade 1.

Mesurant 100 000 pieds carrés, Althorp dispose de 90 chambres et d’une galerie de portraits et la famille possède également des maisons à Londres, dans le Northamptonshire, dans le Norfolk et dans le Warwickshire.

près la mort de la princesse Diana en 1997, elle a été enterrée sur une petite île du domaine au milieu du lac ornemental Round Oval.

Selon le Telegraph, des amis de Louis l’ont décrit comme un homme calme et un acteur talentueux.

L’un d’eux aurait déclaré: «Il est super privé et s’entend tranquillement avec son truc.

«C’est un acteur très talentueux et je pense qu’il sera brillant.

Lady Eliza Spencer, Louis Spencer, leur mère Victoria et Lady Kitty Spencer (Image: GETTY)

«Tu l’aimerais. Il est très discret et authentique, décent et gentil – et grand. “

Jonathan Salit, président de l’agence InterTalent, a déclaré: «Pour juger de son potentiel, il y a à quoi il ressemble et son nom de famille …

«Les Américains l’aimeront, en particulier. Il obtiendra de bons rôles de son seul nom. Et il est beau.