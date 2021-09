La Maison des Célèbres : Alicia Machado donne de quoi parler

L’actrice de . Alicia Machado prend la parole sur scène lors des NALIP 2016 Latino Media Awards au Dolby Theatre le 25 juin 2016 à Hollywood, Californie.

Reviens jouer ! Après qu’Alicia Machado ait quitté le Master Chef Celebrity Colombia, accusant un groupe de collègues “Les quatre bébés” de comportement discriminatoire et de xénophobie, et que la chanteuse Marbelle l’un des “bébés” l’ait à son tour accusé d’incitation à la prostitution, l’ex-vénézuélien- Miss Univers a récemment joué dans un nouveau scandale, cette fois dans l’émission de téléréalité “La casa de los Famosos”.

Cette émission télévisée du réseau Telemundo qui capture la vie de plusieurs célébrités 24 heures sur 24, sept jours sur sept, alors qu’elles vivent dans une maison sans accès au monde extérieur, a montré le week-end dernier les comportements embarrassants de “La Machado” lorsqu’ils boissons lors d’une célébration de l’étude de la maison.

La “Crazy Night” d’Alicia a passé une journée au cours de laquelle les participants ont concocté une “rumba” en profitant du fait qu’ils étaient libres, mais Machado a été emporté par l’émotion du moment, buvant un verre et volant entièrement la vedette.

Selon l’émission de divertissement Suelta la sopa, après un dîner, Alicia Machado a pris un moment pour discuter avec sa compagne Celia Lora, avec qui elle n’a pas eu de bonnes relations, afin d’arranger les choses. Le mannequin l’a embrassée sur la joue, et a fait des gestes, une situation qui a provoqué un moment de chagrin pour la célèbre devant les autres participants du programme.

Plus tard, Alicia emmène Celia danser, et le moment le plus controversé se produit, et il a été enregistré en vidéo. Alicia embrasse Celia Lora sur la bouche. “Tu es plus fou qu’une chèvre,” lui dit Celia avec surprise.

Jouer

(VOIR TOUT) Alicia Machado BAISER Celia Lora PLUSIEURS FOIS elle veut sucer ses chichotas PLUSIEURS FOIS Alicia Machado devient bisexuelle avec du vin et aime baiser avec des femmes …… ..ainsi que de nombreux CÉLÈBRES tels que (Fabiola Campomanes) chanteurs (Maite Perroni ) ………. AU COURS LE JEUDI 16 SEPTEMBRE, LA SÉRIE SEXUELLE SERA SORTIE SUR AMAZON VIDEO ……… ..LES KEYS GAMES ………… .UNE SÉRIE O …… .ELA VELDEN ET MAITE PERRONI SERONT BIEN BAISER CACHONDOS ……… .ET AUSSI FABIOLA CAMPOMANES… 2021-09-14T18:20:41Z

Les présentateurs de l’émission ont déclaré que l’ancienne Miss Univers “avait sûrement ses tequilitas” sur la tête. Mais le spectacle de l’ex-reine ne s’est pas arrêté là, puisqu’elle a ensuite couru vers la piscine, s’est déshabillée avec une grande joie et a sauté dans l’eau totalement nue. Personne ne suit son jeu et seul Jorge Aravena s’approche d’elle pour l’aider et lui offrir une serviette.

“Alicia s’est déshabillée… elle a tout montré, très célibataire et très tout, avec ses tequilitas. Elle dit qu’elle ne s’en souvient pas, mais elle s’est jetée dans la piscine, elle montrait les chichis à tout le monde », étaient plusieurs des commentaires faits par les présentateurs de « Suelta la Sopa ».

Jouer

Alicia Machado se déshabille dans La Casa de los Famosos | Suelta La Sopa Vidéo officielle de Telemundo Suelta La Sopa. Alicia Machado était décomplexée et laissait peu de place à l’imagination lors de la fête qu’ils organisaient. Il a tout enseigné et nous avons les images du moment houleux. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa : C’est un programme de divertissement qui offre les dernières nouvelles et titres de la… 2021-09-13T21 : 55 : 03Z

Les combats de ‘La Machado’

Depuis le début de l’émission de téléréalité fin août, Alicia n’a pas pris la peine de cacher son mépris total pour Celia Lora, fille du chanteur d’El Trim Alex Lora.

Le mannequin vénézuélien a souligné que Celia Lora était une étrangère aux États-Unis, où elle est reconnue comme une personne célèbre qui a fait une carrière renommée.

“Personne aux Etats-Unis ne connaît cette vieille femme, ils ne savent même pas qui elle est, ils savent qu’elle est la fille d’un rockeur qui ne sonne pas là non plus, d’ailleurs, oups, quelle honte”, a-t-il commenté à Roberto Romano et Uriel del Toro alors qu’elle était allongée sur un lit.

Alicia Machado a critiqué Kimberly Flores

Dès la première semaine, la production de Telemundo a commencé à acquérir une grande pertinence après que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Kimberly Flores trompait Edwin Luna, chanteur de La Trakaloza de Monterrey, avec Roberto Romano.

Alicia n’a pas hésité à critiquer durement la performance de Kimberly, dont elle a dit : « Ça vaut le coup… C’est une femme mariée avec trois enfants, et son mari est hyper-mégare-célèbre. Le seigneur est d’une guilde de musique et ils ne sont pas dupes. Où vas-tu aussi et vas-tu dans son lit ? Je veux dire, je n’ai mis aucun des hommes au lit”, a déclaré l’actrice et mannequin.

Concernant ces commentaires, Roberto Romano a précisé qu’il ne s’impliquerait jamais avec Kimberly Flores. Et Edwin Luna, n’a pas prêté attention aux propos d’Alicia, et a assuré dans une émission télévisée qu’il voulait que sa partenaire profite pendant que sa famille l’attendait.

De l’amour à la haine avec Romano

Tout s’est passé lorsque Christian de la Campa a dit à Roberto qu’Alicia avouait qu’il était jaloux d’elle chaque fois qu’elle les voyait parler. À cela Romano rit pour indiquer que la déclaration semblait absurde parce qu’il n’y avait rien de grave entre eux. “Dès le début je lui ai dit que ce n’était pas de la jalousie, je ne serais jamais jaloux de toi, tu es libre de parler à qui tu veux”, a-t-il soutenu.

En outre, l’acteur mexicain a déclaré qu’il était offensé par la plainte du Vénézuélien, et a déclaré qu’il lui avait même dit que la relation était devenue tendue et qu’il “ne pouvait pas lui offrir autre chose”.

Ainsi, après des discussions et des dialogues difficiles, Alicia et Roberto ont atteint une impasse, où la relation s’est terminée.

“Tout cela fait mal”, a-t-elle ajouté à travers les larmes. “La seule chose que j’ai essayée, c’est de bien faire les choses.” a-t-il admis avec découragement devant les caméras alors qu’il tentait de se ressaisir.

De son côté, lors d’une conversation avec la chanteuse mexicaine Cristina Eustace au sein de l’émission de téléréalité, l’ancienne Miss Univers, Alicia Machado lui a avoué en larmes :

« J’ai un an et demi avec une dépression dont je ne sais même pas comment je vais m’en sortir. Je ne prends rien pour ça. Oui je suis en thérapie et ce n’est pas contrôlé. Les maladies de l’esprit sont comme le cancer. Je veux être une femme, je veux vivre ça. Je souhaiterais me marier. J’ai été une mère célibataire avec beaucoup de difficultés ».

Cependant, tout ce drame ne s’est pas arrêté là, et l’histoire est allée plus loin. Ce qui était une relation belle et éphémère s’est terminée en mauvais état après que Roberto Romano ait qualifié Alicia de “cactus de figue de Barbarie avec des épines”.

Les déclarations de Roberto ont été remises en question par « Suelta la Sopa », dont les chauffeurs ont déclaré : « Comment était-il possible qu’après que Roberto ait pleuré avec Alicia et lui ait dit des choses si gentilles, il lui ait dit une phrase comme celle-ci : « Je ne sais plus comment expliquer à cette personne (c’est-à-dire Alicia) qui est une figue de barbarie avec des épines, et continue de croire que c’est une succulente », a déclaré Juan Manuel Cortés, animateur du programme de divertissement.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis craignaient qu’à un moment donné, Donald Trump ne déclenche une guerre nucléaire