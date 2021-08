“La Maison des Célèbres” : Date et heure d’ouverture

in

Aujourd’hui, mardi 24 août, Telemundo présente l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos, une production importante qui mettra en vedette de grandes stars de l’industrie du divertissement. L’émission sera diffusée sur le réseau à partir de 22 h 00 HE.

Basé sur le phénomène mondial « Big Brother VIP », La Casa de los Famosos est une compétition de type réalité où les téléspectateurs seront témoins du dynamisme de la coexistence entre 16 personnalités célèbres d’origines, de milieux, de tempéraments, d’attitudes et de générations différents.

Animée par Héctor Sandarti aux côtés de Jimena Gállego, l’émission de téléréalité compte plus de 50 caméras cachées et 60 microphones qui capteront chaque espace de la structure, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Les seize participants de “La Casa de los Famosos” devront suivre les règles, battre des jeux et des défis et faire tout ce qu’il faut pour éviter l’élimination et être couronnés vainqueurs d’un prix en espèces convoité de 200 000 $.

Le nouveau pari de Telemundo propose un format multiplateforme qui présente une version linéaire avec des épisodes de deux heures en direct du lundi au vendredi.

Grâce à Telemundo.com/LaCasaDeLosFamosos, les téléspectateurs peuvent profiter d’une expérience en direct, sans filtres ni censure avec du contenu exclusif, des blogs vidéo et des confessions surprenantes, en plus du contrôle total du choix des personnes à éliminer par leur vote.

Ce qu’il faut savoir sur la première de « La Casa de los Famosos » sur Telemundo :

JOUR DE PREMIÈRE : Mardi 24 août 2021.

HEURE DE TRANSMISSION : 19h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Telemundo, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision hispanophone.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Du lundi au vendredi à 19 h 00, heure de l’Est.

QUI SONT LES PRÉSENTATEURS DE LA MAISON DES CÉLÈBRES : Les stars Héctor Sandarti et Jimena Gállego.

PARTICIPANTS : Pablo Montero, Christian de la Campa, Celia « Celi » Lora, Uriel del Toro, Stephanie « Tefi » Valenzuela, Cristina Eustace, Roberto Romano, Gaby Spanic, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izali, Christian Estrada, Daniel Vargas, Gisella Aboumrad , Kelvin Noé Renteria et Verónica Montes.

QU’EST-CE QUE LE GAGNANT DU PRIX DE L’ÉMISSION DE RÉALITÉ : 200 mille dollars en espèces.

PRODUCTION: La Casa de los Famosos est une coproduction d’Endemol Shine Boomdog en collaboration avec la chaîne de télévision Telemundo sous la production exécutive de Francisco “Cisco” Suarez, vice-président exécutif de Primetime Non-Scripted Programming de Telemundo, avec Pablo Alonso comme ” showrunner ”De l’importante émission de télé-réalité.

O VOIR L’ÉMISSION DE RÉALITÉ EN LIGNE : Le public hispanophone pourra profiter des épisodes en direct ou se rattraper via l’application Telemundo, disponible sur le Google Play Store et l’Apple Store, ou en visitant Telemundo.com.

