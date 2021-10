La Maison des Célèbres échoue après le départ de Celia Lora

La Casa de los Famosos échoue après le départ de Celia Lora | Instagram

La célèbre émission de télé-réalité de La Maison des Célèbres Il a perdu une belle note après l’élimination de l’influenceuse controversée Celia Lora, quelque chose que les producteurs n’avaient pas du tout vu venir, mais il était plus que certain que cela arriverait.

C’est vrai, la cote de La Casa de los Famosos chute après la élimination par Celia Lora, Roberto Romano et Gaby Spanic.

La vérité est que La Casa de los Famosos est devenue l’un des programmes les plus controversés de la télévision hispanique aux États-Unis et c’est grâce aux participants controversés qui font partie de ce nouveau télé réalité produit et diffusé par le réseau Telemundo.

Après des jours d’audiences élevées, l’émission a présenté sa plus faible audience de la saison, ce qui suscite l’inquiétude des cadres de la télévision.

Cependant, ce qui est le plus frappant, c’est que cette baisse s’est produite depuis l’élimination de Celia Lora, Roberto Romano et Gaby Spanic, considérés par le public comme les participants les plus controversés.

Selon les informations publiées par le site Produ sur les réseaux sociaux, le mercredi 20 octobre dernier, une audience totale de 964 000 téléspectateurs a été enregistrée, tandis que dans le segment des jeunes adultes, elle n’a obtenu que 368 000.

Il est à noter que ces chiffres ne dépassent pas ceux de « Qu’arrive-t-il à ma famille ? et ‘La Rosa de Guadalupe’ d’Univisión, le concours de Telemundo.

C’est ainsi que le même site rapportait il y a des semaines que le lundi 4 octobre, date à laquelle il a été annoncé que Celia Lora était la sixième éliminée de l’émission, une audience de 1,4 million de personnes s’était inscrite.

En outre, un cas similaire s’est produit avec Roberto Romano, qui, un jour après son élimination, est revenu affronter ses coéquipiers pour des accusations de manipulation.

Cependant, il convient de noter que le seul coupable de cette baisse a été le public, qui semaine après semaine s’est chargé de retirer de l’émission les participants les plus controversés, ce qui fait que les controverses au sein de la maison sont moins nombreuses et donc , il n’est plus attrayant pour regarder le spectacle.

Malgré cela, il est important de noter que la télévision Telemundo réfléchit déjà à une deuxième saison.

La Casa de los Famosos est diffusée exclusivement sur Telemundo et le site Web de la chaîne de télévision diffuse 24h/24 et 7j/7 tout ce qui se passe dans l’émission, tandis qu’un résumé avec le meilleur de la journée est diffusé à la télévision.