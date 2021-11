La Maison des Célèbres : Fans contre Kelvin Renteria

Exatlon États-Unis / Instagram Kelvin Renteria est tombé amoureux de nombreux abonnés EXATLON

Au fur et à mesure que les jours passent dans ‘La Casa de los Famosos’, et que nous nous rapprochons de la rencontre du vainqueur, les ombres de chaque participant commencent à émerger, tel a été le cas de l’ancien athlète américain d’Exatlon, « El Vaquero » Kelvin Noeh Renteria, qui a rejoint cette autre émission de téléréalité de Telemundo après avoir quitté la soi-disant « Concurrence la plus féroce sur la planète », tout à fait dans le style du célèbre « Big Brother », où un groupe de célébrités est confiné dans une maison afin de trouver un gagnant.

Kelvin Renteria : un « célèbre » inattendu

Dans le groupe qui compose la première édition de « La Casa de los Famosos », le plus inattendu est peut-être Kelvin Renteria lui-même. Le « Vaquero » d’Exatlon États-Unis, à peine sorti de la République dominicaine a décidé de rejoindre ce nouveau pari où, depuis sa création, Renteria en général est resté très cordial avec ses coéquipiers, et il n’y a pas eu beaucoup de drame chez celui qui a été impliqué, mais cela a tôt ou tard changé et maintenant il serait impliqué dans une controverse controversée avec les partisans d’un autre membre de la maison, Manelyk, qui prétend être déçu par l’attitude de Kelvin avec la fille.

Mais tout indique que Kelvin Renteria a très bien joué ses cartes. A tel point qu’aujourd’hui, alors que l’actrice Gisella Aboumrad a été éliminée, Renteria rejoint Manelyk, Cristina Eustace, Pablo Montero et Alicia Machado comme finalistes de « La Casa de los Famosos », parmi leurs noms, avec le vote de la commune, il y a sera le gagnant qui remportera ce prix convoité de 200 000 dollars en espèces.

‘La Casa de los Famosos’: les fans explosent contre Kelvin Renteria

Bref, tout n’a pas été rose sur le parcours du cow-boy Kelvin Renteria en passant par La Casa de los Famosos. Désormais, les adeptes de Manelyk accusent Kelvin d’avoir atteint la finale de la réalité controversée à force de mensonges contre le reste des participants, dont l’influenceuse mexicaine.

Et c’est justement avec Manelyk que Kelvin s’est « exposé ». Depuis que la jeune fille a rejoint le programme après le départ de Kimberly Flores, elle était attirée par Renteria, et, bien qu’il n’ait jamais répondu à ses flirts, les fans du Mexicain qui compte des millions de followers sur les réseaux sociaux, n’ont-ils cessé de spéculer sur une éventuelle romance.

Mais toutes ces spéculations se sont arrêtées lorsque Kelvin, qui est resté proche de Manelyk à l’œil nu, l’aurait nommée à plusieurs reprises pour quitter la maison, ce qui a suscité beaucoup d’agacement chez les téléspectateurs, qui le qualifient de menteur et d’opportuniste.

Tous ont été témoins qu’avant d’entrer dans les demi-finalistes, Kelvin a donné à plusieurs reprises deux points à Manelyk, assurant qu’une fois l’émission télévisée terminée, il prendrait soin d’expliquer en détail pourquoi il l’avait fait.

Cela ne plaisait pas aux fans qui n’ont cessé de manifester sur les réseaux sociaux contre le Mexicain : « Kelvin ne le mérite pas », « Kelvin ne le mérite pas, Mane ne l’a jamais nommé », « Kelvin ne mérite pas d’aller au finale, mais bon il a eu de la chance », a déclaré un autre fan. « Kelvin l’a trahie mais ne pense même pas au kelvin qui va gagner », ne sont que quelques-uns des commentaires à l’encontre de l’ancien membre du Team Contendientes à Exatlon États-Unis.

