Telemundo Verónica Montes et Gaby Spanic sont les nominés de cette semaine dans « La Casa de los Famosos ».

Les nominées cette semaine pour « La Casa de los Famosos » étaient les actrices Verónica Montes et Gaby Spanic. C’est la deuxième fois que Spanic est en danger d’élimination depuis le début de la compétition télévisuelle à travers la programmation de Telemundo.

De son côté, Montes est en danger d’élimination dans « La Casa de los Famosos » pour la troisième fois consécutive. Lors des précédentes rondes éliminatoires, l’actrice péruvienne a été sauvée par ses coéquipières.

Au départ, Alicia Machado faisait partie des personnalités menacées d’élimination au cours de cette semaine. Pourtant, l’actrice vénézuélienne a été sauvée par Kevin Renteria, leader de la semaine.

Les nominés ont demandé au public de leur permettre de continuer dans la compétition

Jouer

La Maison des Célèbres : Raisons de continuer | Telemundo Entertainment Vidéo officielle de Telemundo Entertainment. Gaby, Verónica et Alicia expliquent les raisons de leur séjour à La Casa de los Famosos et demandent de l’aide au public. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TLMDEntertainmentYT La Maison des Célèbres La Maison des Célèbres suit 16 célébrités isolées du monde extérieur pendant une période… 2021-10-16T01 : 00 : 10Z

Dans une brève intervention d’une minute, Gaby Spanic et Verónica Montes ont présenté leurs raisons pour motiver le public à les sauver pour continuer dans « La Maison des Célèbres », l’une des émissions de télé-réalité du moment aux États-Unis.

Bien que les deux actrices souhaitent continuer dans la compétition Telemundo, une seule d’entre elles pourra retourner dans les installations de « La Maison des Célèbres. »

« Je suis une femme très honnête et travailleuse. Je n’ai pas utilisé de gros mots, le monde est plein d’amour et nous devrions être plus reconnaissants. Je suis très reconnaissant, mes collègues ne sont pas si reconnaissants et je pense qu’ils veulent baisser mon estime de moi et m’écraser pour que je me sente mal. Je pense que pour eux je suis un adversaire fort, parce que je n’ai vraiment fait de mal à personne ; plutôt une personne a eu des problèmes avec moi et j’ai dû les supporter. Le public a le dernier mot et j’ai toute confiance en Dieu et en le public qu’ils me sauveront pour continuer dans cette compétition », a-t-il déclaré. Espagnol.

“Je veux rester à ‘La Casa de los Famosos’ parce que je veux continuer avec mes amis qui sont Gaby, Gigi, Pablo et Cristina ou bien ils vont beaucoup me manquer. La vérité est que je fais ça pour mon père et ma famille. C’est une opportunité unique que je ne perds pas. Et si je reste, je vais lui donner toute l’envie du monde pendant que je le fais. Je t’aime », a-t-il assuré Montagnes.

Découvrez les étapes à suivre pour voter dans « La Casa de los Famosos »

Entrez dans la section de vote de « La Casa de los Famosos » sur le site Web de Telemundo, sélectionnez la photo du participant que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton de vote. Vous pouvez voter cinquante fois par jour, soit pour le même participant, soit en combinant les votes avec le reste des personnes célèbres en danger d’élimination. Si vous souhaitez voter, vous devez le faire exclusivement via le site Telemundo afin que votre vote soit totalisé par la production de l’émission de téléréalité. Semaine après semaine, le processus de vote et d’élimination est le même, vous devez donc suivre les mêmes étapes pour voter pour les différentes personnalités qui seront en danger d’élimination.

Connaître les règles pour voter dans « La Maison des Célèbres »

Pendant la période de vote, vous pouvez voter tous les jeudis entre 20 h 30 et 21 h HE jusqu’au lundi suivant entre 20 h 30 et 21 h HE. Le vote pour retirer un participant de « La Casa de los Famosos » est ouvert exclusivement aux résidents des États-Unis. Les votes des autres pays ne seront pas pris en compte. Toute tentative de dépasser le nombre de votes attribués par jour ne sera pas comptabilisée : Cinquante fois depuis le même ordinateur ou appareil intelligent. Le vote en ligne est soumis aux frais d’accès Internet standard. Si vous accédez à la page de vote en ligne ou via un téléphone mobile, des frais de données peuvent s’appliquer. En votant, vous acceptez de n’utiliser aucun service tiers non officiel pour voter en votre nom. Telemundo se réserve le droit de disqualifier, bloquer ou éliminer tout vote de toute personne qui vote par des moyens électroniques, mécaniques ou automatisés, ou qui manipule le processus de vote de toute autre manière. Telemundo n’est pas responsable des dommages causés aux appareils des électeurs qui pourraient découler de l’utilisation du service de vote. Telemundo se réserve le droit de modifier les règles de vote du concours ou de l’émission de téléréalité, les règles de vote officielles et les termes et conditions de ce processus de vote à tout moment et à sa seule discrétion.