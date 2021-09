La Maison des Célèbres : Nominés – 16 septembre

Telemundo Cinq participants sont en danger d’élimination dans “La Casa de los Famosos”.

Les nominés de cette semaine dans “La Casa de los Famosos” étaient Christian de la Campa, Alicia Machado, Uriel del Toro, Celia Lora et Pablo Montero, un fait historique puisque c’est la première semaine que cinq personnalités sont en danger d’élimination.

Le vote était le suivant : De la Campa est en tête des nominations avec un total de sept voix contre lui, suivi de Machado avec six voix, tandis que Del Toro, Lora et Montero étaient à égalité avec cinq voix contre lui.

C’est la première fois dans “La Casa de los Famosos” que cinq participants sont en danger d’élimination, cela a été possible grâce à la proximité des votes lors de cette quatrième semaine de nominations.

Avec les nominations de cette semaine, Christian de la Campa est en danger d’élimination pendant quatre semaines consécutives, faisant de lui le participant avec le plus de nominations dans la compétition.

De son côté, Celia Lora est la femme qui a été le plus nominée dans « La Casa de los Famosos ». Contrairement à ses coéquipières Gisella Aboumrad, Cristina Eustace et Gaby Spanic, qui n’ont jamais été en danger d’élimination.

Découvrez les étapes à suivre pour voter dans “La Casa de los Famosos”

Entrez dans la section de vote de « La Casa de los Famosos » sur le site Web de Telemundo, sélectionnez la photo du participant que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton de vote. Vous pouvez voter cinquante fois par jour, soit pour le même participant, soit en cumulant les votes avec le reste des personnages célèbres en danger d’élimination. Si vous souhaitez voter, vous devez le faire exclusivement via le site Telemundo afin que votre vote soit totalisé par la production de l’émission de téléréalité. Semaine après semaine, le processus de vote et d’élimination est le même, vous devez donc suivre les mêmes étapes pour voter pour les différentes personnalités qui seront en danger d’élimination.

Connaître les règles pour voter dans “La Maison des Célèbres”

Pendant la période de vote, vous pouvez voter tous les jeudis entre 20 h 30 et 21 h HE jusqu’au lundi suivant entre 20 h 30 et 21 h HE. Le vote pour retirer un participant de « La Casa de los Famosos » est ouvert exclusivement aux résidents des États-Unis. Les votes des autres pays ne seront pas pris en compte. Toute tentative de dépasser le nombre de votes attribués par jour ne sera pas comptabilisée : Cinquante fois depuis le même ordinateur ou appareil intelligent. Le vote en ligne est soumis aux frais d’accès Internet standard. Si vous accédez à la page de vote en ligne ou via un téléphone mobile, des frais de données peuvent s’appliquer. En votant, vous acceptez de n’utiliser aucun service tiers non officiel pour voter en votre nom. Telemundo se réserve le droit de disqualifier, bloquer ou éliminer tout vote de toute personne qui vote par des moyens électroniques, mécaniques ou automatisés, ou qui manipule le processus de vote de toute autre manière. Telemundo n’est pas responsable des dommages causés aux appareils des électeurs qui pourraient découler de l’utilisation du service de vote. Telemundo se réserve le droit de modifier les règles de vote du concours ou de l’émission de téléréalité, les règles de vote officielles et les termes et conditions de ce processus de vote à tout moment et à sa seule discrétion.