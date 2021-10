Telemundo Trois célébrités sont en danger d’élimination dans « La Casa de los Famosos ».

Les nominés de cette semaine pour « La Casa de los Famosos » sont Manelyk González, Alicia Machado et Christian de la Campa.

Les trois stars en danger d’élimination ont été nominées lors de précédents galas de la très controversée émission de téléréalité Telemundo.

La nomination de ce vendredi 22 octobre représente la deuxième semaine consécutive au cours de laquelle Alicia Machado est en danger d’élimination.

Machado est l’un des participants les plus controversés de « La Casa de los Famosos », devenant la cible de critiques de la part des téléspectateurs, qui considèrent que le traitement de l’actrice envers ses compagnons a été très irrespectueux.

Initialement, Pablo Montero faisait partie des participants qui risquaient d’être éliminés lors du gala des nominations ce vendredi 22 octobre. Cependant, la chanteuse mexicaine a été sauvée par Verónica Montes, leader de cette semaine.

Montes a annoncé que ce qui l’a motivée à sauver Montero, c’est qu’il a toujours été un gentleman avec elle depuis le début du célèbre concours de téléréalité Telemundo.

Apprenez les étapes que vous devez suivre pour voter dans « La Casa de los Famosos »

Entrez dans la section de vote de « La Casa de los Famosos » sur le site Web de Telemundo, sélectionnez la photo du participant que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton de vote. Vous pouvez voter cinquante fois par jour, soit pour le même participant, soit en combinant les votes avec le reste des personnes célèbres en danger d’élimination. Si vous souhaitez voter, vous devez le faire exclusivement via le site Telemundo afin que votre vote soit totalisé par la production de l’émission de téléréalité. Semaine après semaine, le processus de vote et d’élimination est le même, vous devez donc suivre les mêmes étapes pour voter pour les différentes personnalités qui seront en danger d’élimination.

Connaître les règles pour voter dans « La Maison des Célèbres »

Pendant la période de vote, vous pouvez voter tous les jeudis entre 20 h 30 et 21 h HE jusqu’au lundi suivant entre 20 h 30 et 21 h HE. Le vote pour retirer un participant de « La Casa de los Famosos » est ouvert exclusivement aux résidents des États-Unis. Les votes des autres pays ne seront pas pris en compte. Toute tentative de dépasser le nombre de votes attribués par jour ne sera pas comptabilisée : Cinquante fois depuis le même ordinateur ou appareil intelligent. Le vote en ligne est soumis aux frais d’accès Internet standard. Si vous accédez à la page de vote en ligne ou via un téléphone mobile, des frais de données peuvent s’appliquer. En votant, vous acceptez de n’utiliser aucun service tiers non officiel pour voter en votre nom. Telemundo se réserve le droit de disqualifier, bloquer ou éliminer tout vote de toute personne qui vote par des moyens électroniques, mécaniques ou automatisés, ou qui manipule le processus de vote de toute autre manière. Telemundo n’est pas responsable des dommages causés aux appareils des électeurs qui pourraient découler de l’utilisation du service de vote. Telemundo se réserve le droit de modifier les règles de vote ou de concours de téléréalité, les règles de vote officielles et les termes et conditions de ce processus de vote à tout moment et à sa seule discrétion.