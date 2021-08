“La Maison des Célèbres” : Où est Christian Estrada ?

Telemundo La Casa de los Famosos : Comment voir ce qui se passe dans la maison en direct 24h/24 ?

Mardi dernier, le 24 août, à 19h00 / 18h00 Central, le réseau hispanophone Telemundo a lancé son nouveau pari pour le prime time après la fin de la compétition sportive Exatlon Etats-Unis, il s’agit de “La Casa de los Famosos”, une réalité très dans le style de “Big Brother VIP” et d’autres projets qui ont eu du succès en Europe et en Amérique latine où 16 personnalités du monde du spectacle logeraient ensemble dans une luxueuse maison où elles seraient filmées 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans le seul objectif de s’éliminer l’un l’autre et le dernier restant, il recevrait un prix en espèces de 200 000,00 $ en espèces.

Lors de l’avant-première mardi, nous avons pu voir les présentateurs Héctor Sandarti et Jimena Gallego présenter chacune de ces célébrités qui « emménageraient » dans la maison, échangeant avec chacune d’entre elles et prenant connaissance de leurs impressions juste avant d’entrer. Nous avons rencontré des noms comme : l’actrice de feuilleton Gaby Spanic, le chanteur Pablo Montero, l’actrice Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Jorge Aravena, Kimberly Flores, Anahí Izalí, Christian Estrada, Daniel Vargas, Christian de la Campa, Celia « Celi » Lora , Uriel del Toro, Stéphanie « Tefi » Valenzuela, Cristina Eustace et Roberto Romano.

Où est Christian Estrada ?

Le jour de la première, tout en souhaitant la bienvenue à chacun des participants célèbres, lorsque ce fut le tour d’Estrada, le présentateur Héctor Sandarti a publié une vidéo de Christian à l’hôpital rencontrant son nouveau bébé, et a déclaré que le jeune acteur qu’il aurait décidé de démissionner rester avec sa famille.

Mais aujourd’hui l’histoire est différente, le journal La Opinion a publié dans une note que l’entrée chrétienne aurait été refusée à la maison car, selon les informations partagées par les médias, il aurait enfreint les règles strictes de confinement qui lui ont été imposées. participants avant d’entrer dans la maison.

Selon la note, lorsque Christian est allé rendre visite à sa compagne Ferka et à leur nouveau-né, il aurait enfreint le protocole strict de quarantaine, il a donc été expulsé avant le début du programme pour la seule raison d’éviter d’éventuelles infections dans les enregistrements de cette nouvelle. , et projet très coûteux.

Christian prononce

Grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu connaître l’opinion et le motif de la lettre de Christian Estrada lui-même, sur les raisons pour lesquelles il aurait été absent. Le portail de divertissement Chisme No Like, a partagé les histoires que Christian Estrada a publiées via son profil Instagram sur les prétendues “vraies raisons” pour lesquelles il aurait été rejeté à la dernière minute.

Dans le message, Christian laisse entendre qu’il n’a enfreint aucun protocole et qu’il était prêt à entrer dans la maison et que ce serait Telemundo qui « mentirait » au public en disant qu’il avait démissionné pour accompagner sa famille.

Roberto Romano : Raciste ?

En revanche, le journaliste de divertissement Alex Bashes a publié un message très révélateur sur son compte Twitter, attaquant Telemundo car ils auraient “rejeté Christian sans raison apparente, mais ils gardent le raciste Roberto Romano”.

Il y a toujours du thé avec ce canal de cul en désordre. Donc Christian Estrada affirmant qu’il n’avait PAS volontairement quitté la série et sous-entendant un acte criminel, il a été expulsé. Mais ils ont laissé le cul raciste de Roberto Romano là-dedans ?? Telemundo se ressaisit à la chasse. #LaCasaDeLosFamosos https://t.co/9b5SoI4y5x pic.twitter.com/26KHuU8o0b – Alexbashestv (@Alexbashestv) 25 août 2021

Rappelons qu’en 2020, Roberto Romano a été impliqué dans un scandale, où l’acteur de feuilletons tels que “Mi Corazón es Tuyo” et “Simply María”, a été accusé d’avoir violé une femme, et même d’avoir envoyé ses messages à caractère raciste et Injures de classiste, ce tollé retentit à l’origine de son licenciement d’une production à l’époque et c’est maintenant qu’il fait un retour officiel sur les écrans après de petites participations à différents projets.