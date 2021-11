. Alicia Machado assiste à la célébration « La plus belle » de People En Español au 1 Hotel West Hollywood le 23 mai 2019 à West Hollywood, Californie.

Le pari le plus récent au sein du format Reality du réseau Telemundo, « La Casa de los Famosos », s’est avéré être un succès qui a captivé le public semaine après semaine, accro à tout le drame qui a commencé lorsque 16 célébrités ont été confinées dans une maison pour Semaine après semaine, relevez des défis et développez des stratégies, de sorte qu’un seul soit le gagnant du prix composé de 200 000 $ en espèces.

Cela a été 12 semaines très intenses au cours desquelles chaque participant a été le protagoniste de son propre drame personnel, et grâce au vote du public, cela a permis à ces cinq dernières célébrités de rester prêtes à recevoir la réponse finale qui en couronnera une. en tant que vainqueur définitif.

Quand est la fin de « La Casa de los Famosos » ?

Avec les cinq dernières célébrités dans la maison, la dernière grande soirée de ‘La Casa de los Famosos’ aura lieu le 15 novembre, avec une spéciale de trois heures qui commencera à 19h / 18h au centre-ville sur Telemundo où Alicia Machado, Manelyk González, Kelvin Renteria, Cristina Eustace et Pablo Montero vivront leurs derniers instants à l’intérieur de la maison qui fut leur foyer, et bien souvent leur calvaire.

Ils sont les cinq finalistes de ‘La Casa de Los Famosos’

Alicia Machado : l’une des personnalités les plus reconnues de la télévision hispanique, avec des apparitions importantes dans différents feuilletons, films et émissions de téléréalité. La native du Venezuela n’est pas étrange à triompher, car en 1996, elle a été couronnée Miss Univers, à l’origine de l’un des règnes les plus controversés de l’histoire du concours de beauté.

Pablo Montero est une référence absolue dans la musique régionale mexicaine dont les chansons ont été internationalisées dans le monde entier. De plus, Montero est entré avec une large reconnaissance en tant qu’acteur dans différents feuilletons, notamment « Lazos de Amor », « Vivo por Elena » et « Abrazame Muy Fuerte ».

Kelvin Renteria On se souvient du « Vaquero » bien-aimé d’Exatlon États-Unis pour sa participation à la soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète » et pour avoir été l’un des finalistes de la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive Telemundo. Au sein d’Exatlon, Kelvin est également connu pour avoir été le seul membre de son équipe (concurrents), à avoir atteint la grande finale de la saison trois et est devenu l’un des favoris du public. Il est chef d’entreprise, cavalier de taureau et joueur de rugby.

Cristina Eustache est une chanteuse et femme d’affaires mexicaine qui est devenue célèbre lorsqu’elle a remporté le concours de chant « Objective Fame ». En plus de sa brillante carrière musicale, elle possède aujourd’hui une ligne de produits de beauté.

Manelyk González Elle est une influenceuse célèbre avec plus de 30 millions de followers sur ses réseaux sociaux. Elle a participé à différentes émissions de téléréalité, et construit petit à petit un empire de produits pour la peau, la beauté, le fitness et les vêtements.

Comment ont-ils changé depuis votre arrivée à ‘La Casa de los Famosos’ jusqu’à aujourd’hui ?

Nous avons eu l’occasion de parler en direct avec les cinq finalistes à travers « le patron » de ‘La Casa de los Famosos’ de ce qu’ils sauvent le plus de leur évolution depuis qu’ils sont entrés dans cette émission de téléréalité jusqu’à aujourd’hui, et les réponses qui leur sont apportées Ils surprendront vous, ce qu’ils ont tous en commun, c’est le fait que cette expérience a été particulièrement transformatrice.

