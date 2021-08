La Maison des Célèbres : qui a été éliminé en premier ?

in

Telemundo L’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” est animée par Héctor Sandarti et Jimena Gállego.

L’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” a suscité beaucoup d’attentes dans le public hispanophone qui écoute Telemundo pour découvrir tout ce qui se passe dans la production télévisée qui teste la tolérance de seize célébrités qui doivent vivre ensemble pendant plusieurs semaines dans un Même maison.

Lors de l’émission du lundi 30 août, les téléspectateurs ont licencié la première personnalité éliminée du concours Telemundo qui promet de remettre un prix de 200 000 dollars à l’heureux gagnant.

Le mannequin péruvien Tefi Valenzuela et l’influenceur colombien Daniel Vargas ont été les premières stars en danger d’élimination dans “La Casa de los Famosos”, ceci parce qu’ils ont été nommés par le reste de leurs pairs qui considéraient que vous n’aviez pas les compétences nécessaires pour continuer dans la compétition.

Après avoir été soumis au vote du public, Tefi Valenzuela est devenu le premier éliminé de « La Casa de los Famosos », tandis que Daniel Vargas continuera dans la compétition après avoir été sauvé par le vote populaire.

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui ont voté pour moi. Je suis nerveuse, je suis triste, mais quelque chose se passe et je suis sûr que quelque chose de bien arrive », a déclaré Valenzuela lorsqu’elle a été licenciée de la production Telemundo.

Les réactions des internautes sur les plateformes numériques ont été rapides : « Il était clair que montrer son corps tout le temps ne garantit pas son séjour à la maison », « Elle ne le méritait pas, mais tant mieux pour elle. Il y a beaucoup de potins “,” Pauvre Tefi, chez les femmes on ne la supporte pas “,” Au revoir à la reine du drame “,” La déception, Tefi était heureuse et s’amusait, elle contribuait plus à la réalité “,” Ce n’est pas une célèbre, elle n’avait rien à apporter »,« Cela n’a pas duré une semaine »,« Trop dramatique »,« Personne ne voulait d’elle dans la maison ».

Comment les célébrités en danger d’élimination seront-elles nominées dans l’émission de téléréalité ?

Semaine après semaine, les participants de « La Casa de los Famosos » pourront désigner deux compagnons de téléréalité afin qu’ils soient en danger d’élimination.

Les trois personnalités avec le plus grand nombre de votes seront automatiquement nommées et seront à un pas de devenir la prochaine éliminée. Cependant, l’un d’eux sera sauvé par le leader du groupe, tandis qu’un autre sera sauvé par le vote du public hispanophone.

Le candidat ayant obtenu le moins de votes sera immédiatement retiré de la compétition, permettant au reste des participants de se rapprocher du prix convoité de 200 000 $ en espèces.

Le public peut voter pour ses participants préférés via le site officiel de Telemundo.

De quoi parle La Casa de los Famosos ?

Basé sur le phénomène mondial « Big Brother VIP », La Casa de los Famosos est une compétition de type réalité où les téléspectateurs seront témoins du dynamisme de la coexistence entre 16 personnalités célèbres d’origines, de milieux, de tempéraments, d’attitudes et de générations différents.

L’émission de téléréalité compte plus de 50 caméras cachées et 60 microphones qui capteront chaque espace de la structure, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Alicia Machado, Gaby Spanic, Jorge Aravena, Gisella Aboumrad, Kimberly Flores, Pablo Montero, Cristina Eustace et Uriel del Toro font partie du nouveau pari de Telemundo.

L’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” est diffusée du lundi au vendredi sur Telemundo à 19h00 HE.