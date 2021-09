La Maison des Célèbres : Qui a été le quatrième éliminé ?

Telemundo Uriel del Toro a été le quatrième éliminé de “La Casa de los Famosos”.

Un participant de “La Casa de los Famosos” a fait ses adieux au concours télévisé cette semaine après avoir été éliminé par le vote unanime du public hispanophone aux États-Unis.

Christian de la Campa, Alicia Machado, Uriel del Toro et Pablo Montero étaient les personnalités menacées d’élimination lors de la quatrième semaine des nominations au concours télévisé Telemundo.

Les nominations de Machado, De la Campa, Del Toro et Montero ont surpris les téléspectateurs, ceci car c’est la première fois que quatre participants sont en danger d’élimination en même temps dans “La Casa de los Famosos”.

S’il est vrai que les votes des participants étaient serrés dans cette quatrième semaine d’élimination, les téléspectateurs étaient chargés de sélectionner la personnalité qui deviendrait la quatrième éliminée de la compétition.

Semaine après semaine, les téléspectateurs peuvent voter via le site officiel de « La Casa de los Famosos » pour retirer le candidat ayant le moins de chances de gagner du concours.

Avec un total de 53% des suffrages exprimés, Uriel del Toro a été le quatrième éliminé de “La Casa de los Famosos”, tandis que des participants tels que Christian de la Campa, Alicia Machado et Pablo Montero continueront dans la compétition.

« J’ai l’impression que c’était injuste, parce que le jeu a soudainement changé, je ne sais pas si c’était en grande partie ou non. J’ai l’impression que nous étions cinq nominés, et sur les cinq nominés, il y avait beaucoup de moi là-bas. Malheureusement, ce n’était pas à mon tour d’être un leader et personne ne m’a sauvé, j’ai l’impression que j’aurais pu donner plus. Je suis frustré et un peu déçu », a déclaré Uriel del Toro lors de ses premières déclarations après son départ de l’émission de téléréalité Telemundo.

Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas attendu l’élimination de l’acteur mexicain : “Je suis désolé, mais tu es parti à cause de Gaby”, “Il l’a mérité car c’était un double visage”, “Rien contre lui, mais le coupable c’est Gaby. Eh bien que je l’aurais sauvé »,« Je vous parie qu’il y a eu plus de votes pour Alicia que pour Uriel »,« Il ne méritait pas d’être éliminé, mais il verra que Roberto Romano n’a jamais été son ami ».

Del Toro est connu dans l’industrie du divertissement pour sa participation à des productions majeures de Telemundo telles que « Mariposa de Barrio », « Falsa Identidad », « De l’autre côté du mur » et « La Impostora ».

De quoi parle « La Casa de los Famosos » de Telemundo ?

Basé sur le phénomène mondial “Big Brother VIP”, “La Casa de los Famosos” est une compétition de type réalité où les téléspectateurs sont témoins du dynamisme de la coexistence entre seize personnalités célèbres d’origines, de milieux, de tempéraments, d’attitudes et de générations différents.

L’émission de téléréalité Telemundo compte plus de 50 caméras cachées et 60 microphones qui capturent chaque espace de la structure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les participants à “La Casa de los Famosos” doivent suivre les règles, battre des jeux et des défis, et faire tout ce qu’il faut pour éviter l’élimination et être couronné vainqueur d’un prix en espèces convoité de 200 000 $.