La Maison des Célèbres : Qui a été le troisième éliminé ?

Telemundo Daniel Vargas a été le troisième éliminé de l’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” sur Telemundo.

Les téléspectateurs de Telemundo ont fait leurs adieux au troisième éliminé de l’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” lors de l’émission ce lundi 13 septembre.

Basé sur le phénomène mondial “Big Brother VIP”, “La Casa de los Famosos” est une compétition de type réalité où les téléspectateurs sont témoins du dynamisme de la coexistence entre seize personnalités célèbres d’origines, de milieux, de tempéraments, d’attitudes et de générations différents.

L’acteur mexicain Christian de la Campa et l’influenceur colombien Daniel Vargas ont été nommés par leurs pairs comme le troisième duo en danger d’élimination dans la compétition télévisée à succès.

De la Campa a été en danger d’élimination lors des trois tours éliminatoires de “La Casa de los Famosos”, devenant le participant avec le plus grand nombre de nominations dans la compétition.

S’il est vrai que les célébrités en danger d’élimination sont nommées par leurs propres pairs, la décision finale est laissée aux téléspectateurs.

Le vote en ligne du public joue un rôle fondamental au sein de la téléréalité, ceci car le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes est celui qui est automatiquement éliminé de la compétition.

Avec un total de 67% des suffrages exprimés, Daniel Vargas a été le troisième éliminé de “La Casa de los Famosos”, tandis que l’acteur Christian de la Campa a été sauvé par un pourcentage de 33% des suffrages exprimés.

« Je me sens très satisfait et je suis heureux de la décision du public. Je pense que c’était quelque chose que je voulais et que j’aurais dû avoir, donc je me sens très heureux. Pour moi, le plus grand prix est l’amitié et je suis sorti avec seize personnes incroyables dans mon cœur, et je sais qu’à l’extérieur nous continuerons à coexister », a déclaré Vargas en faisant ses adieux à la production télévisuelle de Telemundo.

L’influenceur colombien avec seulement 25 ans était le plus jeune participant à « La Casa de los Famosos », l’importante émission de téléréalité qui a fait sensation dans le public hispanophone aux États-Unis.

Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas attendu l’élimination de Daniel Vargas : “Le garçon de la maison s’est avéré être le plus mature de tous. Mon respect, bénédictions ”,“ Le plus poli et cohérent ”,“ Mauvais, très mauvais de Telemundo. J’arrête de regarder la réalité “,” Il n’avait pas besoin de sortir “,” Ce n’est pas juste “,” Il avait plus de pantalons que l’autre “.

Né en Colombie en 1996, Daniel Vargas est un influenceur des réseaux sociaux avec plus de 12 millions de followers sur la plateforme TikTok.

Actuellement, Vargas réside à Mexico et sa participation à « La Casa de los Famosos » a été son grand début à la télévision de langue espagnole aux États-Unis.

Le célèbre artiste a été le troisième éliminé du concours Telemundo, rejoignant la liste qui comprend des personnalités telles que Tefi Valenzuela et Anahí Izali.

Le nouveau pari télévisé de Telemundo promet de remettre un prix de 200 000 dollars en cash à la personnalité qui parvient à battre ses adversaires en finale de la compétition.