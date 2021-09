La Maison des Célèbres : qui est le nouvel entrant ?

Telemundo Un nouvel habitant est venu à “La Casa de los Famosos” après le départ de Kimberly Flores.

Après le départ inattendu de Kimberly Flores de “La Casa de los Famosos”, Telemundo a annoncé l’arrivée d’un nouvel habitant de la téléréalité.

« Comme nous le savons déjà, Kimberly Flores a quitté la maison il y a quelques semaines. Comme elle n’a pas été éliminée, mais c’était de son plein gré ; il doit être remplacé. Le moment est venu de savoir qui sera celui qui remplacera Kimberly », a déclaré le présentateur Héctor Sandarti avant d’annoncer le nom du nouveau membre de « La Casa de los Famosos ».

L’influenceuse et mannequin mexicaine Manelyk González est la nouvelle participante au concours télévisé, une nouvelle surprenante qui a laissé le reste de ses collègues de la production Telemundo sans voix.

Au départ, les participants de “La Casa de los Famosos” pensaient que la “surprise” de dernière minute lors de l’émission de ce mercredi 22 septembre concernait le retour de Flores à la compétition. Cependant, ils ont été stupéfaits de voir l’entrée triomphale de González dans le manoir.

« Je suis Manelyk, je suis mexicaine, re-mexicaine… Je suis une influenceuse, une show-woman, une femme d’affaires, une fille de notation, et j’aime faire mes preuves en me fixant des défis et des objectifs que les gens penseraient généralement impossibles, mais pour moi rien C’est impossible », a déclaré Manelyk González lors de son introduction au concours Telemundo.

«Je meurs d’envie d’aller à La Casa de los Famosos, parce que je vais littéralement faire brûler cette maison. J’ai été dans plus de dix émissions de téléréalité (…) La Casa de los Famosos est une nouvelle aventure pour moi, j’espère vraiment que ceux à l’intérieur sont préparés. Je suis prêt à ce qu’il se passe tout dans cette maison, sauf à tomber amoureux une fois de plus. Je promets mille et mille de ne pas être conflictuel et de ne se battre avec personne – zéro, qui va le croire. Avec Manelyk à l’intérieur de La Casa de los Famosos, tout peut et arrivera », a souligné González.

Née au Mexique en 1989, Manelyk González est une actrice et influenceuse qui a fait partie d’importantes émissions de téléréalité telles que “Resistiré”, “Acapulco Shore”, “Super Shore”, “Cortá por Lozano” et “AcaPlay”.

Avec plus de 11 millions de followers sur des plateformes comme Instagram et TikTok, la star de 32 ans promet de ravir le cœur des téléspectateurs avec sa participation à « La Casa de los Famosos ».

Les réactions des internautes sur Instagram n’ont pas attendu l’arrivée de González dans l’émission de téléréalité Telemundo : “Le meilleur, que le bon début”, “La reine est arrivée”, “Je l’aime, maintenant ça s’est allumé”, “Maintenant ça va s’arranger avec le nouveau participant ” ” Pourquoi suppriment-ils les commentaires ? Est-ce parce que nous n’aimons pas cette décision ? ” regardez plus ce programme. Telemundo soutient le harcèlement et ne fait rien. Vous devez le signaler ».

Basé sur le phénomène mondial “Big Brother VIP”, “La Casa de los Famosos” est une compétition de type réalité où les téléspectateurs sont témoins du dynamisme de la coexistence entre seize personnalités célèbres d’origines, de milieux, de tempéraments, d’attitudes et de générations différents.