“La Maison des Célèbres” : Qui sont les participants ?

in

Telemundo Rencontrez les participants de l’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” sur Telemundo.

L’émission de téléréalité “La Casa de los Famosos” arrive sur les écrans de Telemundo à partir d’aujourd’hui, le mardi 24 août, à 22 h 00 HE. Seize célébrités hispanophones feront partie de la production télévisuelle qui promet de battre des records d’audience aux États-Unis.

« La Casa de los Famosos » est une compétition de type réalité où les téléspectateurs seront témoins du dynamisme de la coexistence entre 16 personnalités célèbres d’origines, de milieux, de tempéraments, d’attitudes et de générations différents.

Les talentueux chefs d’orchestre Héctor Sandarti et Jimena Gallego présenteront la production télévisuelle qui mettra en vedette plus de 50 caméras cachées et 60 microphones qui capteront chaque espace de la structure 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Le gagnant de la grande émission de téléréalité Telemundo remportera un prix en espèces convoité de 200 000 $.

Jouer

‘La Casa de los Famosos’, la nouvelle émission de téléréalité de Telemundo, arrive | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Des célébrités, des caméras 24h/24 et 7j/7 et de quoi vivre dans la nouvelle émission de téléréalité de Telemundo. Préparez-vous à les voir en action et en direct à partir du MARDI 24 AOT 19H/6C sur Telemundo ! Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TelemundoYTChannel Application Telemundo Telemundo – Full Episodes est votre destination numérique pour profiter de la programmation… 2021-08-01T16 : 00 : 12Z

Rencontrez les stars qui participeront à « La Casa de los Famosos de Telemundo :

Jorge Aravena

Aravena est un acteur de renom né au Pérou, élevé au Venezuela et avec une histoire de plus de 30 ans au Mexique avec de nombreux feuilletons et jeux télévisés. Cet ancien champion de motocross arrive à La Casa de los Famosos prêt à démarrer les moteurs avec l’attitude que rien ni personne ne va l’arrêter.

Fleurs de Kimberly

Flores est un mannequin, danseur et préparateur physique du Guatemala. Épouse du chanteur mexicain Edwin Luna, leader du groupe Trakalosa de Monterrey, son célèbre mari est prêt à s’occuper de leur petite fille tandis que Kimberly donne tout pour être la gagnante de La Casa de los Famosos.

Anahi Izali

Izali est une actrice, mannequin et influenceuse bien connue originaire d’Acapulco qui porte fièrement ses racines afro-caribéennes héritées de sa grand-mère dominicaine. Avec des apparitions réussies dans des programmes de style réalité, Izali avoue que La Casa de los Famosos sera le bon endroit pour tomber amoureux de tout le monde.

Estrada chrétienne

Estrada est un ancien footballeur des États-Unis qui a participé à des émissions de téléréalité telles que “The Bachelorette”, qui entrera dans La Casa de los Famosos à un moment très spécial de sa vie puisqu’il vient de devenir père avec sa petite amie Ferka.

Daniel Vargas

Vargas est un influenceur et créateur de contenu numérique colombien vivant actuellement au Mexique. Ce jeune homme à succès avec de nombreux followers sur TikTok et Instagram, est célèbre pour ses vidéos humoristiques, de danse et de lipsync, et prépare déjà ses premières chansons pour se lancer en tant qu’interprète musical.

Gisella Aboumrad

Aboumrad est une actrice et comédienne mexicaine célèbre pour ses apparitions dans des productions telles que « Corazón Valiente », « Pasión Prohibida », « Sin Senos Sí Hay Paraíso » et récemment « La Suerte de Loli », où elle a donné vie au personnage de Rox , l’hôte populaire de “Despertar LA” sur Global Radio Group.

Véronique Montes

Montes est une actrice talentueuse qui a réalisé son rêve d’enfant après être devenue une actrice de renom avec des apparitions réussies dans divers feuilletons et séries telles que “El Señor de los Cielos”, qui lui a donné de la popularité après avoir incarné le célèbre personnage de La Condesa aux côtés de Rafael. Amaya.

Pablo Montero

Montero est l’un des représentants les plus importants de la musique mexicaine régionale qui s’est aventuré avec succès en tant qu’acteur dans des feuilletons de renom et qui a emmené sa musique à de grands concerts et même à la Maison Blanche aux États-Unis.

Christian de la Campa

De la Campa est mannequin et acteur dans des productions à succès où il a joué plusieurs personnages romantiques. Le public découvrira des facettes inconnues de cette idole qui a enduré des expériences de vie qui seront sûrement racontées dans La Casa de Los Famosos.

Célia “Céli” Lora

Lora est mannequin, « influenceuse » et fille d’Alex Lora, le célèbre leader du groupe de rock mexicain « El Tri ». Elle a participé à de nombreuses émissions de téléréalité et est connue pour être une femme sans préjugés et sans filtre pour dire les choses.

Uriel del toro

Del Toro est un acteur, animateur de télévision et musicien qui s’est fait un nom en jouant deux frères dans la série Telemundo “Falsa Identidad”. Les téléspectateurs rencontreront l’homme célibataire qui cherche à trouver quelqu’un de spécial qui occupera son cœur.

Stéphanie “Tefi” Valenzuela

Valenzuela est un « influenceur » péruvien très populaire sur les réseaux sociaux. De plus, elle est chanteuse, danseuse et participante à une émission de télé-réalité et a commencé le mannequinat alors qu’elle n’avait que quatre ans.

Cristina Eustache

Eustace est une chanteuse et femme d’affaires mexicaine qui s’est fait connaître lorsqu’elle a remporté le concours de chant “Objective Fama”. Aujourd’hui, elle possède une ligne de produits de beauté.

Roberto Romano

Romano est un acteur et préparateur physique renommé qui a participé avec succès à des productions originales de Telemundo telles que “El Señor de los Cielos” et “Señora Acero”.

Gaby espagnole

Spanic est une actrice talentueuse d’origine vénézuélienne qui a participé à de nombreuses productions dramatiques telles que “La Usurpadora”, “Soy tu Dueña”, “Mundo de Fieras” et “Todo Por tu Amor”.

Kelvin Noé Renteria

Kelvin Renteria “El Vaquero” est un cavalier de taureaux, joueur de rugby et ancien participant de l’importante compétition télévisée “Exatlón Estados Unidos” sur Telemundo.