La maison du joueur des Philadelphia 76ers prend feu la veille de Noël

La maison de Tyrese Maxey dans le New Jersey a pris feu la veille de Noël, a déclaré un responsable de l’équipe à Action News. Le meneur des Philadelphia 76ers et tout le monde chez lui sont en sécurité et aucune blessure n’a été signalée. La cause de l’incendie est inconnue mais l’incident s’est produit à 19 heures à Voorhees New Jersey. Les pompiers ont été appelés pour un incendie multi-alarme, et les 76ers travaillent avec Maxey pour s’assurer que lui et sa famille ont tout ce dont ils ont besoin.

Selon le Philadelphia Inquirer, l’incendie a causé des dommages matériels à la maison de Maxey, mais il est reconnaissant que tout le monde soit en sécurité. « C’est vraiment tout ce qui compte, a déclaré Maxey à l’Inquirer dimanche. « Tant que nous sommes en vie, tout est [just] Matériel. Tout le reste peut être remplacé. La famille de Maxey était à la maison pour fêter Noël. Il a dit qu’il était « en quelque sorte tombé en panne » lorsqu’il s’est rendu compte que ses nièces n’avaient aucun cadeau à ouvrir à cause de l’incendie. Mais certains cadeaux ont été récupérés pour que la famille ait « une sorte de Noël ».

« Ce sont des moments difficiles », a déclaré Maxey. « Mais nous restons ensemble en tant que famille. Nous restons ensemble comme un tout. » Maxey a été repêché n ° 21 au total par les 76ers en 2020 après avoir passé une saison avec les Wildcats du Kentucky. Au cours de la saison 2019-2020, Maxey a récolté en moyenne 14 points, 4,3 rebonds et 3,2 passes décisives par match. Il a été nommé dans la deuxième équipe All-SEC et dans l’équipe SEC All-Freshman.

Lors de sa saison recrue avec les 76ers, Maxer a récolté en moyenne huit points et deux passes décisives par match en 61 matchs. Il a aidé les 76ers à obtenir la tête de série n ° 1 en séries éliminatoires et a atteint les demi-finales de la Conférence Est. « C’est une situation formidable et incroyable pour moi. J’en parlais à mes parents, j’ai l’impression que je peux entrer et avoir un impact immédiat sur une équipe en compétition, une équipe compétitive, c’est comme ça que j’aime jouer. J’aime gagner », a déclaré Maxey, selon le Philly Voice en novembre 2020.

« C’est une équipe et une organisation où il semble que c’est ce qu’ils veulent faire. Ils veulent gagner maintenant, et je pense que je m’intègre parfaitement dans cette culture. Je vais faire ces jeux gagnants, je vais y aller là-bas et faire ce qu’il faut pour gagner. C’est ce que je pense apporter à cette équipe. »