La maison du ranch de McDonald’s Legend Ray Kroc vaut 29 millions de dollars, et il est facile de comprendre pourquoi

Kroc a fondé la McDonald’s Corporation avec l’aide de ses frères et sœurs Richard et Maurice McDonald dans une saga commerciale controversée présentée dans le documentaire The Founder. Si vous avez vu le film, vous avez probablement également aperçu le ranch de Kroc, une propriété de 554 acres située près de Santa Barbara, en Californie, dans la vallée de Santa Ynez. Des photos de la maison et des détails sur son agencement unique ont été publiés par TopTenRealEstateDeals.com. Maintenant, vous pouvez faire une visite virtuelle par vous-même.

Kroc a non seulement vécu dans le ranch, mais il y a également organisé des retraites d’entreprise et des réunions de groupes de réflexion. Bon nombre des éléments de menu les plus populaires de la chaîne auraient été conçus au ranch, notamment le McRib et l’Egg McMuffin. La double fonction de la propriété en tant que résidence et escapade professionnelle est encore claire à ce jour.

Kroc a pris sa retraite de la direction de McDonald’s en 1974 et est décédé en 1984 à l’âge de 81 ans. Sa veuve, Joan Kroc, a fait don de la majeure partie de sa fortune à divers organismes de bienfaisance dans le reste de sa vie, bien qu’il ne soit pas clair qui est devenu propriétaire du J & Ranch à double arche R.

Quoi qu’il en soit, le ranch est maintenant sur le marché pour 29 millions de dollars, et avec plus de 17 000 pieds carrés d’espace de vie, il y a beaucoup à voir. Voici un aperçu de la tristement célèbre escapade de Kroc.

Aperçu

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

Le ranch de Kroc couvre environ 554 acres de terrain dans le désert californien et se compose de plusieurs bâtiments et éléments extérieurs. La propriété est parsemée d’espaces de vie, de granges et d’espaces de loisirs. Le « pavillon principal » pour les espaces de vie fait plus de 17 000 pieds carrés, avec un salon de 3 000 pieds carrés à lui seul.

Extérieur

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

L’esthétique du ranch est forte chez Kroc, surtout de l’extérieur. La maison a été conçue pour accueillir de grands rassemblements, et cela se voit dans tous les aspects de la façade.

Salles de rassemblement

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

Kroc s’est assuré qu’il y avait beaucoup d’espace pour tenir des réunions d’affaires sur sa propriété, des rassemblements de 100 personnes ou plus aux petites réunions du personnel. Le résultat est un certain nombre de halls, de grands salons et de longues tables, tous avec des capacités différentes.

des loisirs

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

Cependant, la maison n’est pas que des affaires – des loisirs tels qu’une table de billard et une salle de sport complète sont disponibles à l’intérieur, tandis qu’à l’extérieur, il y a des courts de tennis, des terrains de volley-ball, etc. Il y a bien sûr aussi des granges, des corrals et des enclos pour les activités de ranch conventionnelles.

Chambres

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

La propriété compte plus de 20 chambres à coucher dans le pavillon principal, ainsi que quelques résidences individuelles sur la propriété et quelques dortoirs.

Salle de bains

(Photo : PREVIEWFIRST)

D’après les photos présentées, les salles de bains sont aussi somptueuses que n’importe quelle autre partie de la propriété, avec des baignoires profondes et des comptoirs en pierre fine.

Cuisine

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

Naturellement, un magnat de la restauration comme Kroc avait le meilleur en ce qui concerne les cuisines installées chez lui. Ceux-ci peuvent également avoir été le site d’expérimentation sur les éléments de menu de McDonald’s.

L’eau

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

La propriété de Kroc a deux lacs – un défi ouvert à la chaleur sèche de la Californie. Il dispose également d’au moins deux piscines. L’eau est stockée dans trois citernes et cinq puits, d’une capacité totale de 90 000 gallons.

Une bibliothèque

(Photo : PREVIEWFIRST) (Photo : PREVIEWFIRST)

Kroc comprenait une bibliothèque complète sur la propriété, avec de la place pour plusieurs personnes pour étudier ou lire tranquillement. Le magnat n’avait qu’un enfant.

