La maison du représentant du GOP Mace ciblée par le vandalisme qui comprenait des symboles Antifa, des blasphèmes ⋆ .

La maison de la représentante des États-Unis, Nancy Mace, les marches, le trottoir et la rue devant la résidence ont été vandalisés avec des messages peints à la bombe qui comprenaient « Va te faire foutre Nancy », « pas de dieux, pas de maîtres », « tous les politiciens sont des salauds », « passez le pro act », ainsi que les symboles Antifa.

La chambre de la Chambre a déjà adopté la loi PRO plus tôt cette année, bien que le représentant Mace ait voté contre le passage.

La législatrice de première année de Caroline du Sud a condamné l’acte de vandalisme perpétré à son domicile : « Bien que mes enfants et moi allions heureusement bien, les événements criminels dans ma maison où j’élève mes deux enfants sont inacceptables, quelle que soit votre politique. J’apprécie sincèrement que les forces de l’ordre fassent tout leur possible pour retrouver les intrus criminels qui ont vandalisé ma maison avec des symboles Antifa et des blasphèmes le jour du Souvenir », a-t-elle déclaré.

Un communiqué de presse a noté que l’année dernière, le véhicule de Mace a été défiguré : « Mace a également été ciblée le 6 octobre 2020 lorsque son véhicule a été saisi d’un juron, le jour de son dernier débat de campagne », indique le communiqué de presse.

