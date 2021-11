La maison ‘Good Bones’ réhabilitée par Mina Starsiak Hawk et Karen E Laine est mise en vente

Si vous êtes un fan de Good Bones et que vous voulez profiter de cette magie de rénovation pour vous-même, c’est maintenant votre chance. Une maison qui a été présentée dans la saison 3 de Good Bones est sur le marché dans le quartier Near Northside d’Indianapolis. Naturellement, la maison va pour tout à fait le joli penny.

Beaumont Enterprise a rapporté qu’une maison qui a été rénovée par les stars de Good Bones Mina Starsiak Hawk et Karen Laine a été mise sur le marché. Le point de vente a rapporté que la résidence, qui comprend trois chambres et deux salles de bain et demie, a été répertoriée par Shane Burns de l’équipe Victory Realty. La propriété de 3 404 pieds carrés a été construite en 1914 et est actuellement cotée à 410 000 $. Burns, qui n’est pas seulement l’agent qui a mis la propriété en vente, mais également le vendeur, devrait réaliser un profit sur la vente de la maison, car il l’a achetée pour 292 566 $ en 2019.

Quel relooking #GoodBones avez-vous préféré ? Nous terminons la saison, ce soir à 9|8c ! pic.twitter.com/SaY4vmpqGM – HGTV (@hgtv) 27 juin 2018

L’agent a parlé du lien de la propriété avec les stars de Good Bones tout en discutant avec Beaumont Enterprise. Burns a expliqué: « C’était en ruine. Ils ont fait une rénovation complète. » Le vendeur a partagé qu’il avait pris une page du propre livre de Hawk et Laine en convertissant le grenier en espace de vie. Il a déclaré à propos de son propre projet de rénovation : « Maintenant, il a plus de superficie habitable que lorsque je l’ai acheté. »

L’argumentaire de vente de Burns pour la propriété ne s’est pas arrêté là. Il a mentionné que l’emplacement dans lequel réside la maison est une « zone immobilière chaude » et a ajouté qu’un hôpital est en cours de construction juste en bas de la rue. Burns a suggéré que la maison pourrait être une excellente prise pour quelqu’un qui souhaite la transformer en Airbnb en raison de la connexion avec les stars de HGTV et de la taille de la propriété (il a mentionné qu’elle pouvait accueillir huit à dix personnes).

Les fans de Good Bones se souviendront peut-être du moment où Hawk et Laine ont travaillé sur la résidence. La maison a été présentée dans le 13e épisode de la saison 3, « Budget-Busting Victorian », en 2018. L’épisode a servi de finale de la saison 3. Laine et Hawk ont ​​été chargés de concevoir un plan d’étage ouvert tout en essayant de préserver les éléments historiques de la maison. De toute évidence, ils ont pu donner vie à leur vision, et une personne chanceuse pourra très bientôt appeler la résidence leur chez-soi.