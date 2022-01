La maison londonienne de Kate Middleton et William va recruter un nouvel agent de sécurité après une alerte à la sécurité | Royale | Des nouvelles

Historic Royal Palaces, qui s’occupe d’un certain nombre de bâtiments royaux, embauche un nouvel agent de sécurité « pour aider l’équipe à faire de Kensington Palace un lieu sûr et sécurisé pour travailler et visiter ». Le poste, annoncé en tant que responsable de la sécurité (couverture), paie 22 390 £ par an pour une moyenne de 38,5 heures de travail par semaine.

L’offre d’emploi indique : « En tant qu’agent de sécurité (couverture), votre rôle sera de soutenir l’équipe pour faire de Kensington Palace un lieu de travail et de visite sûr et sécurisé.

« Les tâches comprendront les éléments traditionnels de contrôle d’accès, de patrouille, de tenue des registres des quarts de travail, de surveillance de la vidéosurveillance, de surveillance des systèmes de sécurité des personnes, d’ouverture et de fermeture du domaine et d’être prêt à aider nos visiteurs de toute manière qui les aide à vivre une expérience inoubliable. »

Le nouvel agent de sécurité devra travailler de jour comme de nuit selon une rotation continue de sept jours.

L’offre d’emploi disait également : « C’est une opportunité fantastique de faire partie des 300 ans d’histoire de Kensington Palace et de nous aider à donner vie à nos histoires fascinantes pour tous nos invités, chaque jour. »

Cette vacance, pour laquelle les gens peuvent postuler jusqu’au 10 janvier, est destinée à couvrir les agents existants basés à la résidence West London.

Les agents de sécurité des palais royaux historiques s’occupent du palais de Kensington en tant que résidence royale et attraction touristique.

D’autre part, Kate, le prince William et leurs enfants sont protégés au quotidien par leurs propres agents de protection royale.

Les membres seniors de la famille royale bénéficient d’une sécurité 24 heures sur 24, assurée par le Royalty Protection Group, qui fait partie du Metropolitan Police Service (MPS).

Cette vacance survient quelques jours seulement après qu’un intrus a pénétré dans le parc du château de Windsor le jour de Noël, vers 8h30.

L’homme de 19 ans a été arrêté pour suspicion d’infraction ou d’intrusion dans un site protégé et possession d’une arme offensive.

Il a été révélé qu’il avait une arbalète sur lui.

Cela a incité le ministère de l’Intérieur à envisager « des options pour renforcer les contrôles sur les arbalètes », comme l’a déclaré un porte-parole du ministre de l’Intérieur Priti Patel.

L’homme a été sectionné en vertu de la loi sur la santé mentale.

Au moment de cette faille de sécurité, la reine Elizabeth II se trouvait dans sa résidence de Berkshire, car elle avait précédemment décidé de passer Noël à Windsor compte tenu de la forte augmentation des cas de Covid courant décembre.

Comme l’a confirmé Clarence House, la reine a passé la journée festive avec le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

Le couple royal a été aperçu en train de se diriger vers la chapelle St George le matin de Noël pour assister au service traditionnel.

Le duc et la duchesse de Gloucester ainsi que la famille Wessex se sont également dirigés vers la splendide église.

Kate, William et leurs enfants ne se sont pas rendus à Windsor pour passer Noël avec la reine.

Cette année, ils ont choisi de passer les festivités à Anmer Hall, leur résidence du Norfolk.

Ils ont été rejoints par les parents de Kate, Carole et Michael Middleton.

Alors que Kensington Palace est leur résidence principale à Londres, les Cambridges sont connus pour passer la plupart de leurs vacances et week-ends à Norfolk.

En 2021, le prince Andrew a également été impliqué dans une faille de sécurité.

À la mi-décembre, alors qu’il conduisait au château de Windsor, il a été pris pour cible par une femme qui a tapé sur la vitre de sa voiture.